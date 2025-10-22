ختام مؤتمر الكهنة والرعاة بالأنافورا | صور

اختتمت لجنة الكهنة والرعاة بمجلس كنائس مصر مؤتمرها العاشر الذي انعقد في الأنافورا تحت شعار «أحرس الحصن»، بمشاركة ١١٠ من الآباء الكهنة والرعاة من مختلف الكنائس الأعضاء في المجلس.

الإدارة والقيادة

وبدأت فعاليات اليوم الثالث والأخير بصلاة جماعية شارك فيها جميع الآباء، تبعها محاضرة قدمها القس ميخائيل سمير بعنوان «الإدارة والقيادة». افتتح القس ميخائيل اللقاء بمناقشة تفاعلية حول القادة المؤثرين في حياة كل مشارك، وما يتركه القائد الناجح من أثر روحي وإنساني في حياة الرعية والمخدومين.

ومن خلال تبادل الخبرات والنقاشات، أوضح مفهوم القيادة المؤثرة، مبرزًا الفارق الجوهري بين القيادة في العالم والقيادة المسيحية التي تتميز بالتواضع والخدمة والقدوة. كما تناول الخطوات الأساسية لتنشئة قادة قادرين على اجتذاب الآخرين إلى محبة السيد المسيح وبناء الخدمة على أسس روحية وإنسانية متينة.

واختتمت فعاليات المؤتمر بالصلاة من أجل أن يقود الله كنيسته وخدامها في طريق القداسة، الذي يجمع الجميع بروح المحبة والوحدة والأخوة والحوار.