رانيا فريد شوقي تسترجع ذكريات الطفولة ولمة العيلة في القناطر: أيام الدفا والحب الحقيقي

استعادت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكريات طفولتها وأجمل لحظات حياتها، من خلال منشور مؤثر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبّرت فيه عن حنينها لأيام زمان ولمّات العائلة في القناطر الخيرية.

ونشرت رانيا مجموعة من الذكريات الجميلة، قائلة: “زمان ويا جمال أيام زمان… كنا بنطلع القناطر من الصبح بدري ونرجع آخر النهار، من أجمل الأوقات في حياتي. تجمع عائلي كبير، خالاتي وأولاد خالاتي، ضحك وهزار وركوب عجل ومراجيح ومركب في النيل وصيد سمك…”



وأضافت في منشورها تفاصيل اليوم العائلي الذي كان يجمعهم في شاليهات القوات المسلحة، متحدثة بحب عن أفراد العائلة الذين كانوا سبب اللمة والبهجة، ووصفت تلك الأيام بأنها مليئة بالدفء والضحك والفرح الطفولي.

واختتمت رانيا فريد شوقي رسالتها مؤكدة أن الترابط الأسري نعمة كبيرة، قائلة: “الترابط الأسري نعمة بتخلي الأيام ليها طعم، والذكريات ليها روح، وبتفضل السبب إن قلبك دايمًا لسه دافي مهما مر الزمن.