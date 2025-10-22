محافظ الجيزة يشدد على الاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار

شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على ضرورة الاستعداد الكامل لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار والتعامل الفوري مع أي موجات من التقلبات المناخية مشددًا على أهمية مراجعة كفاءة المعدات والشفاطات وفرق العمل وتنظيم خطط الانتشار والتمركز السريع بكافة قطاعات المحافظة لضمان سرعة التدخل وقت الحاجة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين.



وأشار المحافظ إلى أهمية تطهير مخرات السيول وبالوعات وشبكات صرف مياه الأمطار بشكل دوري، مع إعداد خطط الطوارئ اللازمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

كما أكد المحافظ على تفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة الجهات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومتابعة البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية أولًا بأول للتعامل السريع مع أية تحذيرات في هذا الشأن.



وفي السياق ذاته كلف المحافظ مديرية الري بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتكثيف أعمال تطهير مخرات السيول والترع والمصارف بنطاق القرى بصفة مستمرة، لتفادي تراكم المخلفات والحفاظ على المظهر الحضاري.

كما أعلن المحافظ عن موافقته على تنفيذ مشروع لتدعيم الشوارع الحيوية بأكثر من 800 بالوعة جديدة لصرف مياه الأمطار موجهًا رؤساء الأحياء المختصة ومديرية الطرق بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنجاز المشروع وإعادة الشيء لأصله، نظرًا لأهميته في تحسين كفاءة تصريف مياه الأمطار خلال فصل الشتاء.



وفي سياق متصل وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع شركة الكهرباء لإجراء مراجعة دورية لأعمدة الإنارة والأكشاك الكهربائية، وتغطية الكابلات وعزلها بشكل آمن، مع وضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها حفاظًا على سلامة المواطنين.



وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الجهاز التنفيذي يبذل جهودًا مكثفة لضمان جاهزية جميع المرافق والخدمات العامة استعدادًا لموسم الأمطار، مشيرًا إلى أن التنسيق قائم على مدار الساعة بين مختلف الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتحقيق استجابة فورية لأي طارئ، حفاظًا على سلامة المواطنين واستمرار الخدمات بشكل منتظم دون تأثر.

كما استعرض المحافظ خلال الاجتماع موقف المتغيرات المكانية، ومنظومة الشكاوى الإلكترونية، وأداء المراكز التكنولوجية، وملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا ضرورة سرعة الاستجابة للشكاوى الواردة، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، إلى جانب المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، لتحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية المتاحة.



وفي هذا الصدد كلف المحافظ السكرتير العام بعقد اجتماع عاجل مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على معدلات التنفيذ للخطة الاستثمارية والدفع بها مع التأكيد على متابعة الشركات ميدانيًا للتأكد من جودة الخامات المستخدمة في أعمال التنفيذ موجها المكتب الهندسي بمتابعة المشروعات المنفذة على أرض الواقع وإعداد تقارير فنية دورية حول جودة الأعمال المنفذة.

ووجه المحافظ الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي التموين بتكثيف الرقابة والمتابعة على مدار الساعة لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة لوسائل النقل، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

وجدّد محافظ الجيزة التأكيد على أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية لاستقبال أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين، معلنًا أرقام الطوارئ التالية:

📞 33465048 / 33465046

إلى جانب رقم الواتساب على الرقم 01016050453.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبا المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والأجهزة التنفيذية المعنية.