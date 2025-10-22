محافظ البحر الأحمر: دور المحافظة أساسي في تيسير استثمارات القطاع السياحي

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ المحافظة تلعب دورًا محوريًا في تيسير استثمارات القطاع السياحي، موضحًا أن مسؤولية تذليل الصعوبات أمام المستثمرين تقع على عاتق المحافظة مباشرة.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن المحافظة تعمل على متابعة كافة خطوات إنشاء المنشآت السياحية من الموافقات البيئية وحماية الشواطئ وصولًا إلى الترخيص النهائي، مؤكّدًا أن هذا الدور يُسهم في تعزيز بيئة الاستثمار.

وأشار المحافظ إلى أن التعاون مع الأجهزة المعنية، بما فيها القوات المسلحة وهيئات العمليات، يتم على نحو سلس لضمان سرعة تنفيذ المشروعات.

وأكد، أن المحافظة تتواصل مع هذه الجهات لحل أي مشاكل أو تأخيرات تواجه المستثمرين، مشددًا، على أن هذه الجهود تضمن عدم تعثر المشروعات وتقديم الدعم الفعّال لكل مستثمر جاد.

وأوضح حنفي أن المحافظة تعتمد على آلية متابعة دقيقة تشمل وجود مندوبين دائمين مع المستثمرين خلال مراحل التنفيذ المختلفة، لضمان تجاوز أي عقبات إدارية أو فنية.

وأضاف أن أي تأخير في الإجراءات قد يبعد المستثمرين عن المحافظة، لذلك يعتبر هذا الدور أولوية قصوى بالنسبة للمحافظة.

وشدد المحافظ على أن هدف هذه السياسات هو خلق مناخ استثماري جذاب ومستدام في البحر الأحمر، بحيث يستفيد كل من المستثمرين والمحافظة وسكان المنطقة، موضحًا أن التعاون بين المحافظة والجهات الحكومية الأخرى يساهم في تطوير القطاع السياحي بشكل متكامل.

