رابطة مصنعي السيارات: انخفاض الأسعار مستمر حتى بداية 2026.. وهناك حالة ركود في البيع

أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن سوق السيارات في مصر يشهد حالة من الركود الشديد سواء في حركة بيع السيارات الجديدة أو المستعملة، مشيرًا إلى أن التراجع في المبيعات بات واضحًا في مختلف الفئات السعرية.

الشريحة الأقل من 200 ألف

وأوضح سعد، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الفئة الاقتصادية التي تتراوح أسعارها ما بين 600 ألف إلى مليون جنيه تُعد سيارات اقتصادية، إلا أنها لا تشهد أي حركة بيع تُذكر خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الشريحة الأقل من 200 ألف جنيه هي الوحيدة التي ما زالت تشهد حركة بيع وشراء منتظمة.

العملاء المصريون

وأضاف خالد سعد، أن انخفاض الأسعار يدفع المستهلكين إلى التريث وعدم الشراء في الوقت الراهن، على أمل أن تشهد الأسعار مزيدًا من التراجع خلال الشهور المقبلة، مؤكدًا أن أغلب العملاء المصريين يعتمدون على أنظمة التقسيط في الشراء وليس الدفع النقدي.

وأشار، إلى أن الانخفاض في أسعار السيارات مستمر حتى نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن يمتد هذا التراجع حتى بداية عام 2026، مؤكدًا أن السوق ينحدر بشكل مستمر والمبيعات في تراجع ملحوظ، مؤكدًا على أن المستهلك المصري أصبح أكثر حذرًا في اتخاذ قرار الشراء، وينتظر استقرار السوق بشكل رسمي، مشيرًا إلى أنه مع بداية العام الجديد ستبدأ السيارات المحلية في الظهور مجددًا داخل السوق المصري.