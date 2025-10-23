قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفضت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق
ميدو ينفرد بمستندات تثبت صحة موقف الزمالك في أزمة أرض أكتوبر
السكة الحديد تكرم فوزية إبراهيم بطلة العالم في مصارعة الذراعين
روبيو: قمع حماس للفلسطينيين في غزة مروع ويعرقل أي أمل في السلام
شوبير يوجه رسائل نارية لنجم الأهلي: لازم تركز شوية
ترامب: الولايات المتحدة لا تنوي تدريب أي دولة أخرى على استخدام صواريخ توماهوك
علي الحجار يبكي أثناء غنائه لفلسطين في مهرجان الموسيقى العربية
مادورو يتحدّى واشنطن: فنزويلا تمتلك 5000 صاروخ روسي مضاد للطائرات
ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته
تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
جوا وبرا حب للسيسي.. أحمد موسى: زغاريد في بروكسل احتفالا برئيسنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

هشام الزيني: المخزون الكبير من السيارات لدى الشركات سيؤدي لاستمرار انخفاض الأسعار

محمد البدوي

أكد هشام الزيني، رئيس تحرير "الأهرام أوتو" أن المخزون الكبير من السيارات لدى الشركات سيؤدي إلى استمرار انخفاض الأسعار، قائلًا: "فيه شركات عندها مخزون سنتين على بعض، وهيضطروا يعملوا تخفيضات غصب عنهم"، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المواطنين باعوا سياراتهم في فترة الغلاء واشتروا الذهب كبديل أكثر أمانًا، مضيفًا أن تسعير السيارات الجديدة في الفترة الأخيرة لم يكن منطقيًا، ما جعل الوكلاء يفقدون مصداقيتهم لدى الجمهور، مشيرًا إلى أن معدل بيع السيارات الزيرو شهد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة هبوطًا مستمرًا.

حركة البيع والشراء 

وأكد هشام الزيني، رئيس تحرير "الأهرام أوتو"، أن سوق السيارات في مصر يشهد حالة من التوقف والركود الحاد سواء في بيع السيارات الجديدة أو المستعملة، مشيرًا إلى أن حركة البيع والشراء في منطقة العين السخنة، التي تُعد مقياسًا رئيسيًا لسوق المستعمل، متوقفة تمامًا.

مقياس واضح لأسعار السيارات 

وأوضح هشام الزيني، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن السوق يعيش مأساة حقيقية في بيع سيارات الزيرو، لافتًا إلى أنه لا يوجد في مصر مقياس واضح لأسعار السيارات المستعملة، وأن ضعف القوة الشرائية أثر بشكل كبير على حركة السوق، مضيفًا: "العميل بقى بيرد القلم اللي خده قبل كده، وزهق من التذبذب في الأسعار".

وأشار هشام الزيني، إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار السيارات، والذي وصل في بعض الحالات إلى 300 ألف جنيه، يمثل "نزولًا انتحاريًا" أدى إلى فقدان الثقة في السوق، معتبرًا أن عمليات الشراء والبيع لم تعد استثمارًا للمستهلكين كما كانت في السابق، مضيفًا: "الذين اشتروا سيارات مستعملة في وقت ارتفاع الأسعار يشعرون بأنهم تعرضوا لخسائر كبيرة بسبب التغيرات المفاجئة في السوق".

السيارات تسعير السيارات السيارات الجديدة الذهب أسعار السيارات

