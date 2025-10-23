قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ابنة كيم كارداشيان تُثير الجدل بظهور صادم على مواقع التواصل الاجتماعي | شاهد
الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة
الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا
شكاوى من كثرة التقييمات الأسبوعية والواجبات والاختبارات الشهرية بالمدارس.. ومطالب بتخفيفها
بعد تصدر الأهلي الدوري.. إسلام صادق يوجه سؤالا هاما للجماهير
تراجع أسعار الذهب لليوم الثاني.. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو
20 دبلوماسيًا يتوجهون إلى شمال رام الله للاطلاع على اعتداءات المستوطنين
الراحمون يرحمهم الله..الحماية المدنية بالمحلة تنقذ قطتين عالقتين داخل يافطة إعلانية
روبيو: تحركات الكنيست بشأن الضفة تهدد اتفاق السلام في غزة
حالة الطقس.. «صباح البلد» يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
هل تتراجع أسعار السلع في مصر؟.. شعبة المواد الغذائية تزف بشرى سارة للمواطنين
هل هناك إصابات بفيروس كورونا بين المواطنين؟ المصل واللقاح توضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وكيلا التعليم والتضامن بالوادى الجديد: توزيع ملابس وأدوات طلاب فى الخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أجرى الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم، جولة تفقدية لمتابعة العمل بمدرسة عين الدار بالخارجة بمرافقة محمد منير العديسى مدير عام التضامن الاجتماعى بالمحافظة، حيث اطمأن على مستوى التلاميذ فى مهارات القراءة والكتابة وكذا الرياضيات والأعمال الحسابية.

وقال فضل، إنه جرى دعم تلاميذ المدرسة بمجموعة من الملابس والأدوات المدرسية، فى إطار الحرص على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية المناسبة للتلاميذ ولإدخال روح البهجة عليهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن.

وأكد وكيل تعليم المحافظة على الدور المحورى والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل الدؤوب لما فيه الخير للجميع.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم

