وكيلا التعليم والتضامن بالوادى الجديد: توزيع ملابس وأدوات طلاب فى الخارجة

أجرى الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم، جولة تفقدية لمتابعة العمل بمدرسة عين الدار بالخارجة بمرافقة محمد منير العديسى مدير عام التضامن الاجتماعى بالمحافظة، حيث اطمأن على مستوى التلاميذ فى مهارات القراءة والكتابة وكذا الرياضيات والأعمال الحسابية.

وقال فضل، إنه جرى دعم تلاميذ المدرسة بمجموعة من الملابس والأدوات المدرسية، فى إطار الحرص على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية المناسبة للتلاميذ ولإدخال روح البهجة عليهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن.

وأكد وكيل تعليم المحافظة على الدور المحورى والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل الدؤوب لما فيه الخير للجميع.