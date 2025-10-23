المصرية لحقوق الإنسان: الدولة أوقفت حالة الطوارئ وغيرت الفلسفة العقابية

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن الدولة المصرية قررت بدون ضغوط وتدخلات خارجية أن تصلح ملف حقوق الانسان، مشيرا إلى أن كل المحافظات وأقسام الشرطة والمجلس الأعلى للجامعات بها موظفين مختصين لححقوق الانسان

وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه منذ عام 2022 الدولة أولت تقدير كبير للمجتمع المدني كفاعل رئيسي والدولة اوقفت حالة الطوارئ وتغيير الفلسفة العقابية وتم تحويل السجون كمراكز اصلاح وتهذيب.

وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن الدولة غيرت مفهومها في التعامل مع البشر خاصة في المبادرات الرئاسية كحياة كريمة وتكافل وكرامة، مما رسخ مفهوم حقوق الانسان.





