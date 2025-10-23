المصرية لحقوق الإنسان: منظمات الإخوان تهاجم الدولة .. ونجحت في الرد على أكاذيبهم

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن المنظمات التابعة للاخوان هي التي تهاجم الدولة المصرية ولكننا نستيع التعامل مع تالك الأكاذيب بالأدلة والبراهي بان مصر كسرت خلال السنوات الاخيرة تلك الأكاذيب

وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الدولة كان لديها حرص على بعث رسالة ايجابية بتحسين حالة حقوق الانسان في مصر والدولة أظهرت للعالم لكه بان حقوق الانسان في مصر حدث بها تطور ايجابي

وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن الدولة المصرية كان لديها رغبة في تغيير مفهوم العقوبات وايجاد بدائل خاصة أن العالم أصبح يتجه للعقوبات المالية



