محافظات

مرسى مطروح.. رفع القمامة بالكورنيش والأتربة من جانبي شارع الجلاء

تكثيف اعمال النظافة بمرسي مطروح
تكثيف اعمال النظافة بمرسي مطروح
ايمن محمود

 تابع اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح مواصلة جهود الاحياء وقطاعات المدينة علي مدار اليوم في رفع مستوي النظافة العامة ، والتجميل بالشوارع .

تم  تكثيف رفع القمامة والمخلفات و رفع الأتربة من جانبي الطريق بالكورنيش وشارع الجلاء بمعدات مجلس المدينة.

و ناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين  بعدم إلقاء القمامة بالشارع مع  التعاون مع جهاز النظافة العامة  للحفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة .

واشار إلى أن الحملة تانى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة من الدكتور اسلام رجب نائب محافظ مطروح بتكثيف الحملات المكبرة للنظافة العامة تحت إشراف  نائب رئيس المدينة لقطاع غرب  و رئيس جهاز النظافة بالمدينة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تفقد اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، ،يرافقه عدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة ،القافلة الخدمية الشاملة لأهالي قرية حلازين غرب مدينة مرسي مطروح

حيث تفقد السكرتير العام عدد من الفعاليات التى تضمها القافلة من الخدمات والأنشطة المختلفة .ومنها عيادات القافلة الطبيةالتى تضم عدد من التخصصات لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي بالإضافة لصيدلية صرف الادوية مجانا للمواطنين.

وتفقد اعمال قافلة الخدمات البيطرية المقدمة من خلال مديرية الطب البيطري بمطروح والتى قامت يتجريع عدد من رأس أغنام تجريع مجاناً في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية

كذلك تفقد السكرتير العام سيارة الأحوال المدنية وأنشطة المجلس القومي للمرأة في عمل بطاقات الرقم القومي لأبناء القرية لاستخراج بطاقات الرقم قومى للأهالي .

.كما قام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح بعقد اختبارات فورية وتسليم شهادات خلال القافلة ،وكذلك سيارة خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات التي تقدمها للتيسير على المواطنين

كما تفقد الأنشطة التوعوية والدينية من خلال منطقة مطروح الأزهرية ومديرية الاوقاف ،

كذلك أنشطة مديرية الزراعة وتقديم خدمات الإرشاد الزراعى ، و الأنشطة التثقيفية للنشئ من خلال سيارة مكتبة مصر العامة المتنقلة ،ومديرية التربية والتعليم والمجلس القومى للسكان ،بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية لمديرية الشباب والرياضة مع توزيع شنط وأدوات مدرسية وغيرها

كما تم الاطمئنان على سير العملية التعليمية مع تفقد مدرسة التعليم الأساسي بالقرية

كما استمرت أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الادمان وتقديم مزيد من التوعية للأهالي، وتفقد مكتبة البريد المصري والاطمئنان على تسهيل الخدمات البريدية للتيسير على المواطنين،

كما تم من خلال مديرية التضامن الاجتماعي عمل كروت خدمات اجتماعية ،وتقديم هدايا لمستفيدى تكافل وكرامه والأسر الأولي بالرعايه ،ونظمت جمعية صناع الحياة معرض خيري للملابس

بالاضافة الى تفقد السيارة المتنقلة لمديرية التموين بمطروح وتقديم السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا من أعباء المواطنين

كما تفقد سكرتير عام المحافظة السيارة المتنقلة لخدمات المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين و تلقي طلبات المواطنين والرد عليها في المنظومات المختلفة كالتصالح والتقنين وغيرها من طلبات

كما تم عقد لقاء للتواصل والاستماع للأهالي ، مع إجراء حوارًا مجتمعيًا ، بحضور ممثلي الأجهزة التنفيذية وعدد من العمد والمشايخ، استمع خلاله إلى طلبات ومقترحات الأهالي ،نقل خلالها اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مؤكدًا حرص المحافظة على التواصل المستمر معهم والعمل على تلبية احتياجاتهم بما يحقق التنمية المستدامة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، موجها الشكر لجميع الجهات المشاركة وما يتم تقديمه من خدمات في القافلة لتوفير و تلبية احتياجات الأهالي في المجالات الخدمية المختلفة بما يحقق التنمية المستدامة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وصولاً إلى جميع القرى بمدن المحافظة

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح قمامة

