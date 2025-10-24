قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم أوكراني يعطل رابع أكبر مصفاة نفط في روسيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 24-10-2025
مفتي الجمهورية: إحياء التراث بمنهج وسطي يجمع بين الأصالة والتجديد السبيل لصيانة هوية الأمة
يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم
بيان الفصائل الفلسطينية عن اجتماع القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من خطة ترامب
مبعوث بوتن الخاص يصل إلى الولايات المتحدة
بدلاء الزمالك أمام ديكيداها في بطولة كأس الكونفدرالية
جيش الاحتلال يزعم مقتل حسن كركي القيادي في حزب الله
مصطفى مدبولي لوكالة أنباء الشرق الأوسط: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
تراجع جديد للذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 24-10-2025.. تفاصيل
حازم سمير لـ "صدي البلد": هذه هى شخصيتي في مسلسل ولد بنت شايب | فيديو
وزير الخارجية الأمريكي: الأونروا لن تتمكن من لعب دور في قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأطباء تعلن تشكيل هيئة المكتب بعد انتخابات التجديد النصفي

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء اجتماعًا برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، لإعادة تشكيل هيئة المكتب واختيار مقرري اللجان، وذلك بعد انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي أجريت 10 أكتوبر الماضي.

وتنص المادة (23) من قانون النقابة رقم (45) لسنة 1969، على أنه ينتخب مجلس النقابة سنويًا (شهر أكتوبر) من بين أعضائه وكيلاً وسكرتيرًا عامًا وأمينًا للصندوق وسكرتيرًا مساعدًا وأمينًا مساعدًا للصندوق، ويكونون مع النقيب هيئة المكتب.

وجاء تشكيل هيئة مكتب النقابة كالتالي:

1. د. جمال عميرة وكيلاً.
2. د. أبو بكر القاضي أمينًا عامًا.
3.  د. أيمن سالم أمينا للصندوق.
4. د. خالد أمين زارع الأمين العام المساعد.
5. د. شادي صفوت أمين صندوق مساعد.
كما تم خلال الاجتماع اختيار مقرري لجان النقابة كالتالي:
1. لجنة مصر العطاء - د. خالد أمين زارع مقررا، ود. عبد الرحمن مصطفى مقرر مساعد.
2. لجنة المنشآت الطبية - د. حسين ندا مقررا، ود. أبو بكر القاضي مقرر مساعد.
3. لجنة التحقيق وآداب المهنة - د. جمال عميرة، ود. أيمن سالم.
4. الهيئة التأديبية - د. محمد فريد حمدي ود. عبد الرحمن مصطفى.
5. اللجنة الاجتماعية - د. شادي صفوت مقررا، ود. أحمد بحلس مقرر مساعد.
6.  لجنة التعليم الطبي - د. مدحت مرسي، ود. كريم سالم.
7. لجنة الشباب - د. أحمد السيد مقررا، ود. أحمد الهواري مقرر مساعد.
8. لجنة الإعلام والنشر - د. أحمد مبروك الشيخ مقررا، ود. أحمد بحلس مقرر مساعد.
9.  لجنة الحريات - د. أحمد الهواري.
10.  لجنة الإسكان - د. أحمد السيد، ود. أبو بكر القاضي، ود. خالد أمين، ود. شادي صفوت، ود. أحمد زهران .
11. لجنة النقابات الفرعية - د. عبد الرحمن مصطفى مقررا، ود. أحمد بحلس مقرر مساعد.
12. لجنة الرواد - د. عمرو محمد علي مقررا، ود. أيمن هنداوي ود. أحمد الهواري مقررين مساعدين.
13.  لجنة الشكاوى - د. حسين ندا مقررا، ود. أيمن سالم ود. إيمان سليمان مقررين مساعدين.
14.  الهيئة الاستئنافية - د. أحمد شوشة ود. شادي صفوت.
15. لجنة العلاقات الخارجية - د. أحمد بحلس مقررا، ود. عبد الرحمن مصطفى ود. إيمان سليمان مقررين مساعدين.
16. اللجنة القانونية - د. طارق منصور ـ ود. أنور يسري.
17. لجنة تقييم الشهادات - د. مصطفى هاشم.
18. اللجنة النقابية الوزارية - هيئة المكتب.
19. اللجنة الثقافية والفنية - د. أيمن هنداوي ود. عمرو محمد علي.
20. لجنة الروابط والمؤتمرات العلمية – د. أحمد الشربيني.
21. لجنة التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية – د. أحمد زهران مقررا، ود. أحمد الشربيني ود. أيمن هنداوي ود. عبد الرحمن مصطفى مقررين مساعدين.

22. لجنة التطوير المهني والمؤسسي – د. ياسر حلمي مقررا ود. إيمان سليمان ود. أحمد الشربيني مقررين مساعدين.

نقابة الأطباء النقابة العامة للأطباء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء انتخابات الأطباء تشكيل هيئة المكتب لنقابة الأطباء مجلس النقابة العامة للأطباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

متهم

بسبب قضايا النفقة.. زوج ينهي حياة طليقته في شبرا الخيمة

أنابيب

تحرير 93 محضر مخالفة فى حملات تموينية بالقليوبية

ارشيفية

لخلافات بينهم.. إصابة سيدة بطلق ناري بإحدى قرى الدقهلية

بالصور

يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم

أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد