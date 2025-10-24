جامعة حلوان تستعد لاستضافة بطولة محاكاة دورة الألعاب الأفريقية

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، خلال الاجتماع التنسيقي مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بشأن استضافة بطولة محاكاة دورة الألعاب الأفريقية الجامعية، والتي تُقام برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة، أن نادي جامعة حلوان يجب أن يحظى بدعم الجميع، بهدف تأهيل فرق رياضية للمشاركة في الاتحادات المختلفة، وإعداد أبطال متخصصين في الألعاب الرياضية والتحليل الفني، والمجالات الرياضية المختلفة.

وأشار "قنديل" إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة، حيث تم تخصيص مبلغ ٣٠ مليون جنيه لدعمها، مع السعي لجذب المستثمرين لرعاية الأبطال الرياضيين. كما دعا إلى دعم الطلاب الموهوبين رياضيًا، مؤكدًا أن المنظومة الرياضية تحتاج إلى تكاتف الجميع.

وأضاف أن الجامعة، من خلال كليات علوم الرياضة، تعمل حاليًا على إعداد مقرر للصحة العامة بهدف إدراجه في المناهج المدرسية، لتوعية الطلاب بمخاطر الأنيميا وسوء التغذية.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، الإمكانيات المتاحة بجامعة حلوان لاستضافة بطولة محاكاة دورة الألعاب الأفريقية الجامعية، والتي تشمل الصالات الرياضية، ملاعب الإسكواش، صالة الألعاب القتالية، المبارزة وسلاح الشيش، الملاكمة، اللياقة البدنية، الملاعب المفتوحة داخل وخارج الحرم الجامعي، استاد الجامعة، المكتبة المركزية وقاعاتها، دار الضيافة، المطعم المركزي، المدن الجامعية، قاعات الندوات، مجمع الفنون والثقافة، متحف الفن المعاصر، والخدمات الطبية.

وأكد أن الجامعة مجهزة بالكامل وعلى أتم استعداد لاستضافة هذا الحدث الرياضي في ظل الدعم الكبير والاهتمام المتزايد بالرياضة الجامعية.

كما أوضح الدكتور أحمد كامل مهدي، سكرتير عام الاتحاد المصري للجامعات، أن مصر تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية الجامعية لعام ٢٠٢٦، والتي تُعد أكبر حدث رياضي جامعي على مستوى القارة.

وفي هذا السياق، يعتزم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات تنفيذ محاكاة تجريبية للبطولة خلال الفترة من ٢٦ يناير ٢٠٢٦ إلى ١ فبراير ٢٠٢٦، بمشاركة الجامعات المصرية كنموذج تجريبي.

وتهدف هذه المحاكاة إلى تقييم القدرات التشغيلية للمنشآت والكوادر، وتدريب المتطوعين واللجان التنظيمية، واختبار الأنظمة اللوجستية المتعلقة بالإقامة، والإعاشة، والنقل، والتسجيل، إلى جانب تحسين خطة إدارة المخاطر وتعزيز التعاون بين الجامعات واللجان التنظيمية.

وتُعد هذه الخطوة استراتيجية لضمان نجاح البطولة، وتوفير تجربة عملية للكوادر والمتطوعين، وتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة للرياضة الجامعية الأفريقية.

كما تشمل الاستعدادات دراسة الأبعاد اللوجستية لاستضافة نحو ١٠٠٠ طالب وطالبة في المدن الجامعية، وتخصيص أماكن لإقامة حفلي الافتتاح والختام، وتوفير وسائل النقل اللازمة للوصول إلى أماكن المنافسات.

عقد اللقاء بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذة نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، الأستاذ كريم سيد مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية، الأستاذ بهاء مختار نائب المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، الأستاذة سالي الطاهر نائب المدير التنفيذي للنادي الأستاذه نهله عبد الفتاح مدير إدارة السكرتارية التنفيذية بالنادى.

ومن الاتحاد الرياضي للجامعات الأستاذ ممدوح سيد المدير التنفيذي للاتحاد، الدكتور محمد أمين المدير الفني للاتحاد، الأستاذ أسامة خير منسق البرامج الدولية، الأستاذ ياسر مبروك منسق الأنشطة والمبادرات.