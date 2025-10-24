مواعيد مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا 2025.. متى تبدأ المواجهة الأولى؟

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة أمم أفريقيا في المغرب، حيث من المقرر أن تمتد فعالياتها من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير.

مجموعة منتخب مصر

أسفرت قرعة أمم أفريقيا 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، حيث يواجه ثلاثة منتخبات هي زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

تتمثل المباريات في ملعب أدرار الذي يقع في مدينة أغادير المغربية، وهو الملعب الذي سيستضيف جميع مباريات المجموعة الثانية.

وتضم بطولة كأس أمم أفريقيا إلى جانب منتخب مصر، كل من تونس، جزر القمر، المغرب، الجابون، بوتسوانا، نيجيريا، بينين، غينيا الاستوائية، الجزائر، أنجولا، السودان، كوت ديفوار، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، مالي، موزمبيق، الكاميرون، زيمبابوي، أوغندا، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو والسنغال.

مباريات مصر في أمم أفريقيا

تبدأ مباريات منتخب مصر وفقاً للجدول التالي:

الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي، يوم 22 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا، يوم 26 ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا، يوم 29 ديسمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً.

يجب مراعاة أن كافة المواعيد المذكورة بتوقيت مصر طبقًا لـ التوقيت الشتوي، والمقرر تطبيقه بداية من منتصف ليل الجمعة 31 أكتوبر الجاري.

حلم اللقب الثامن للفراعنة

يٌذكر أن منتخب كوت ديفوار هو حامل لقب كأس أمم أفريقيا 2023، بعد فوزه في المباراة النهائية على نيجيريا. بينما خرج منتخب مصر من النسخة الأخيرة من البطولة في دور الـ16، بعد خسارته بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

يتطلع منتخب الفراعنة هذا العام لإنهاء سنوات العجاف بالتتويج بلقب أمم أفريقيا بعد غياب دام 15 عاماً. يملك منتخب مصر التاريخي 7 ألقاب في هذه البطولة، ويأمل في تحقيق اللقب الثامن ليحيي آمال جماهيره العريضة.

ويعد المنتخب الوطني المصري هو الوحيد الذي فاز باللقب الأفريقى ثلاث مرات متتالية تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وذلك سنوات (2006، 2008، و2010).