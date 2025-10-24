بعد حصوله على أحسن ممثل بمهرجان الجونة.. أحمد مالك: أول مصري ياخد الجايزة يا جدعان

حصل الممثل الشاب أحمد مالك على جائزة مهرجان الجونة لأحسن ممثل .

وقال مالك خلال تسلمه الجائزة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي: «التمثيل أول حب ليه .. أنا أول مصري خد الجايزة دي يا جدعان».



مهرجان الجونة.. فيلم هابي بيرث داي يحصد جائزته السادسة

جوائز فيلم هابي بيرثداي

وفاز فيلم هابي بيرثداي، بجائزتين في مهرجانين دوليين، بالتزامن مع قرار مهرجان الجونة السينمائي لعرض الفيلم مرة ثالثة يوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات الدورة الثامنة، استجابةً للإقبال الجماهيري الكبير.

وحصد فيلم "هابي بيرث داي" جائزة الجمهور من مهرجان "Mill Valley Film Festival" في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما تمكن من حصد الجائزة الكبرى من مهرجان "Heartland Film" أحد أبرز المهرجانات السينمائية الأمريكية، والذي يُقام في مدينة إنديانابوليس، والذي يُعد من المهرجانات المؤهلة للأوسكار.

وتُعد جائزة مهرجان "Heartland Film" محطة استثنائية للمخرجة سارة جوهر، وذلك بعد أن انضمت لزوجها المخرج محمد دياب الذي حصل على الجائزة ذاتها من المهرجان عام 2012 عن فيلم "678"، ليُصبحا أول زوجين في تاريخ المهرجان ينالان الجائزة نفسها بأفلام مختلفة.

وتأتي هذه النجاحات بالتزامن مع اختيار مهرجان الجونة السينمائي للمخرجة سارة جوهر ضمن برنامج "Rising Stars" التابع لمنصة "CineGouna Emerge"، احتفاءً بجيل جديد من المبدعين العرب وشمال الأفارقة، ليمنحهم فرصة التواصل مع قادة صناعة السينما.

وفاز فيلم "هابي بيرث داي" بـ 3 جوائز بمهرجان تريبيكا السينمائي، الذي انطلقت فعالياته يوم 4 يونيو الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية، ذلك بعد مشاركته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الدولية.

وحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم عالمي، وأفضل سيناريو عالمي، وأفضل مخرجة، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يحصل على ثلاث جوائز من مهرجان تريبيكا.

جدير بالذكر، أن اللجنة المشكلة لاختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار استقرت على اختيار فيلم "هابي بيرث داي" ليكون ممثل مصر في الأوسكار.

الفيلم كتابة سارة جوهر ومحمد دياب، إنتاج أحمد الدسوقي "إسكاي ليميت"، بطولة النجمات نيللي كريم وحنان مطاوع، بمشاركة حنان يوسف والأطفال ضحى رمضان، جومانة، كادي محمد، فارس عمر، والعديد من ضيوف الشرف من بينهم شريف سلامة، على صبحي، إخراج سارة جوهر، ويشارك في الإنتاج فيلم سكوير، immersive Studios، بالإضافة للنجم الأمريكي الشهير جيمي فوكس.