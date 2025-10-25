أخبار البحر الاحمر | فحص 447 مواطنا وإجراء7 عمليات خلال قافلة طبية بمستشفى القصير

في إطار حرص اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على دعم المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متخصصة للمواطنين، وتعليمات عابدين سعيد سكرتير المدينة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للقوافل، نظمت مؤسسة الراشد للصحة والتنمية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية وبمشاركة جمعية الأمل فى تنظيم دخول المواطنين غرف الكشف،قافلة طبية مجانية شاملة جميع التخصصات، واستمرت على مدار يومين بمستشفى القصير التخصصي .

استهدفت القافلة تعزيز الرعاية الصحية للمواطنين بمدينة القصير، وتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى غير القادرين من خلال تقديم الكشف الطبي المجاني وإجراء العمليات وتوفير العلاج اللازم. ووفقًا لما أكده منسقو القافلة، تم توقيع الكشف الطبي على 447 مواطنًا، إلى جانب إجراء 7عمليات ، شملت كيس دهني ومهارة وشرخ شرجي و طهارة وفتق، كما تنوع الكشف على النحو التالى : جراحة واورام ٢٨ وعظام ٣٦ و باطنة ٥٠ و أطفال ٤٤ ورمد ١٥٠ و اسنان ٤٥ و نسا ١٧ و كلى ١٧ وانف وأذن ٦٠ وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مؤسسات المجتمع المدني لدعم القطاع الصحي، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية للوصول بالخدمات العلاجية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة لهم.