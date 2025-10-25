موجز اخبار الوادي الجديد: المحافظة تستضيف فعاليات معرض EGY AGRI فى نسخته الثانية والانتهاء من زراعة 5 ملايين شجرة نخيل نهاية العام الجارى

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

الوادي الجديد تستضيف فعاليات معرض EGY AGRI فى نسخته الثانية بحضور وفد من الوزراء



أعلنت محافظة الوادي الجديد عن تنظيم فعاليات النسخة الثانية لمعرض الوادي الجديد الزراعي "EGY AGRI" تحت رعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد وبحضور وفد وزاري يضم وزراء الزراعة والتموين، وعدد من المحافظين، وممثلي المراكز البحثية والقطاع الخاص، والذى يقام فى أرض المعارض - مدينة الخارجة خلال الفترة من 25 - 26 أكتوبر 2025

وتضم الفعاليات إطلاق المرحلة الرابعة لمبادرة 100 مليون شجرة شمال مدينة الخارجة - أمام مطار الخارجة وتفقد عدد من المواقع الخدمية وحضور فعاليات المعرض الزراعى الدولى فى نسخته الثانية والذى يشمل عدد من الفعاليات منها تنفيذ عدد من الجلسات البحثية المتخصصة يحاضر فيها أساتذة متخصصون لاستعراض أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الزراعى وتقنيات الرى الحديث.

محافظة الوادي الجديد: الانتهاء من زراعة 5 ملايين شجرة نخيل نهاية العام الجارى



أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد ، عن تحقيق طفرة كبيرة فى أعداد أشجار النخيل المنزرعة بنطاق المحافظة إلى 4 ملايين و800 ألف شجرة نخيل على مستوى مراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم ضمن مبادرة رئيس الجمهورية على أن يتم تحقيق المستهدف والوصول إلى زراعة 5 مليون شجرة نخيل بحلول نهاية العام الجاري.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن المحافظة بدأت فى تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للوصول إلى زراعة 5 مليون شجرة نخيل فى يوم 12يناير 2019 وكانت أعداد أشجار النخيل حوالى 2 مليون و300 ألف شجرة نخيل حيث تم الإنتهاء من زراعة 4 مليون و 800 ألف شجرة نخيل وتستكمل مديرية الزراعة جهودها من أجل الوصول لزراعة 5 مليون نخلة مع نهاية العام.

وأضاف المرسي أن حجم إنتاج التمور بالمحافظة يصل إلى حوالى 180 ألف طن سنويا أغلبها من صنف التمر السيوى باجمالى125 ألف طن حيث تحتل المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية فى إنتاج التمور بمواصفات التصدير والتى يتم تصديرها إلى دول أوربا وشرق آسيا والمغرب العربي بما يزيد عن 14 دولة شملت إدخال أصناف مميزة كالمجدول والبارحي وغيرها من الأصناف عالية الجودة ومطابقة لمواصفات التصدير.

محافظ الوادي الجديد: إصلاح وتشغيل محطتي مياه شرب الخارجة 12 والأمل



أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد من إصلاح العطل بمحطتي الخارجة 12 والأمل بمدينة الخارجة بتركيب وتشغيل 2 موتور بتكلفة 2 مليون جنيه، وانتظام الخدمة بالمناطق التي تغذيها المحطتين، بالإضافة إلى رفع كفاءة 7 مواتير احتياط أخرى لمجابهة أي اعطال.

وأضاف المهندس حسام أحمد رئيس قطاع الوادي الجديد، أنه جارٍ توريد 15 موتور، ضمن خطة العامين الماليين الحالي والماضي؛ لرفع كفاءة الخدمة بعدد من المحطات بالمراكز.

وأشار إلى أن الشركة تجري حاليًا صيانة دورية لكافة المحطات، وذلك بهدف ضمان ضخ مياه الشرب النقية لمنازل المواطنين بصورة منتظمة، والقضاء على كافة الأعطال خاصة مع زيادة التوسعات العمرانية.

بيطري الوادى الجديد تستعد للحملة القومية لتحصين الماشية بفرق ثابته ومتحركة

أعلنت مديرية الطب البيطري في الوادي الجديد الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بانطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع يوم السبت الموافق 25 أكتوبر 2025 بجميع المراكز والقرى التابعة للمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير الدعم والرعاية البيطرية للوقاية من الأمراض وزيادة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق .

فرق ثابتة ومتحركة تعمل على مدار شهر كامل

وقال الدكتور عصام الكومي، مدير البيطري في الوادى الجديد، إنه وفقًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة تم تحديد موعد الحملة القومية والتى تستمر لمدة شهر قابل للزيادة، وذلك للوصول للمستهدف من تعداد الثروة الحيوانية، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.

وأشار الكومي إلى أنه تم وضع خريطة بالمناطق التي تستهدفها الحملة بكل القرى والمدن، كما تم تجهيز فرق ثابته ومتحركة من الأطباء البيطريبن لضمان الوصول لكل المناطق وتحصين المستهدف من الثروة الحيوانية، لافتا إلى أنه تم نشر كل الأماكن التى سيتم التواجد فيها يوميا علي مدار شهر كامل من خلال صفحة المديرية على مواقع التواصل الاجتماعي.