6 أعراض صامتة على اليدين تنذر بتلف الكبد صحة

الكبد هو واحد من أكثر الأعضاء حيوية في جسم الإنسان، ويلعب دورا حاسما في إزالة السموم والتمثيل الغذائي والهضم وتنظيم الهرمونات. عندما يتضرر الكبد أو يبدأ في الخلل، يمكن أن ينتج علامات تحذير مبكرة تكون مرئية أحيانا في اليدين.



قد تشير الأعراض مثل النخيل الأحمر وحكة اليدين وتغيرات الأظافر والهزات إلى مشاكل الكبد الكامنة مثل الكبد الدهني أو التهاب الكبد أو تليف الكبد.

يعد التعرف على أعراض تلف الكبد هذه في اليدين في وقت مبكر أمرا ضروريا للتقييم الطبي الفوري والإدارة الفعالة. يمكن أن يساعد الانتباه إلى هذه العلامات الدقيقة والمهمة في منع مضاعفات الكبد الخطيرة وتحسين الصحة العامة والرفاهية.

علامات في اليد تشير إلي تلف الكبد

1.حمامي النخيل (النخيل الحمراء)

يظهر حمامي النخيل على شكل احمرار على النخيل، خاصة تحت الإبهام والإصبع الصغير. غالبا ما ترتبط هذه الحالة بخلل الكبد، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين إلى توسع الأوعية في اليدين. على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في الأفراد الأصحاء، إلا أن وجوده عند البالغين قد يشير إلى مشاكل الكبد الكامنة.

2.انقباض دوبويترن

يتضمن تقلص دوبويترين سماكة وشد الأنسجة تحت جلد راحة اليد، مما يؤدي إلى ثني الأصابع.

هذه الحالة أكثر انتشارا لدى الأفراد الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة، مثل تليف الكبد. يتطور تدريجيا، مما يتسبب في تكوين العقيدات أو الحبال في راحة اليد، مما يمكن أن يحد من حركة اليد. العوامل الوراثية واستهلاك الكحول والسكري تزيد أيضا من المخاطر.

3.أظافر تيري

تتميز أظافر تيري بمظهر أبيض عند أطراف الأظافر، مع شريط وردي ضيق في القاعدة. يمكن أن يكون تغيير الأظافر هذا مؤشرا على تليف الكبد، على الرغم من أنه يمكن رؤيته أيضا في حالات أخرى مثل قصور القلب والسكري.

4.ارتياد الأظافر

5.يشير ضرب الأظافر إلى تقريب وتوسيع أطراف الأصابع والأظافر. على الرغم من أنه يمكن أن يرتبط بأمراض الكبد المزمنة، إلا أنه يرتبط بشكل أكثر شيوعا بأمراض الرئة والقلب والأوعية الدموية. يحدث التغيير بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، مما يؤدي إلى تغيرات الأنسجة في أطراف الأصابع. يجب أن يدفع ارتياد الأظافر المستمر إلى التقييم الطبي لتحديد المشكلات الأساسية مثل تليف الكبد أو أمراض الرئة أو عيوب القلب الخلقية.

5. (الهزة المفروقة) Asterixis

هو هزة خشنة غير إيقاعية تتميز بفجوات مفاجئة وقصيرة في تقلص العضلات. يلاحظ عادة في المرضى الذين يعانون من اعتلال الدماغ الكبدي، وهو من مضاعفات مرض الكبد الحاد. عادة ما تؤثر حركة الرفرفة اللاإرادية هذه على اليدين والمعصمين، مما يشير إلى ضعف وظائف الدماغ بسبب تراكم السموم، وتتطلب تقييما وعلاجا طبيين فوريين.



6.حكة النخيل والأخمص (الحكة)

يمكن أن تكون الحكة المستمرة في النخيل والأخمصين، خاصة بدون طفح جلدي مرئي، علامة على ركود صفراوي، حيث يتم تقليل تدفق الصفراء أو إيقافها. غالبا ما تنتج هذه الحالة عن أمراض الكبد مثل تليف الكبد ويمكن أن تتفاقم في الليل. يسبب تراكم أملاح الصفراء تحت الجلد إزعاجا وتهيجا شديدين، وغالبا ما يزداد سوءا بعد الاستحمام الساخن أو أثناء النوم. إذا تركت دون علاج، فقد تتداخل الحكة المزمنة مع الراحة، وتؤثر على نوعية الحياة، وتشير إلى تقدم ضعف الكبد الذي يتطلب تقييما طبيا سريعا.

المصدر:timesofindia