ماذا يرى البشر قبل الموت؟ .. دراسة علمية تفكك اللغز

أجرى الباحثون مقابلات مع 48 شخصا نجوا من تجارب الاقتراب من الموت (NDEs)، وطلبوا منهم وصف - وحتى رسم - ما رأوه في لحظاتهم الأخيرة.

تكشف نتائجهم، التي نشرت في ورقة تنتظر الآن مراجعة النظراء، عن مجموعة واسعة من التجارب، بدءا من اللقاءات الإلهية إلى الرحلات السريالية والرحلات الأخرى.

وصف بعض المشاركين رؤية الكائنات السماوية أو الشخصيات الدينية، ذكر أحدهم: "كانت هناك سلالم حجرية على اليسار أمامي، وكان يسوع نحو القمة، يرتدي رداء أبيض".

قال آخر: "ظهر الله كنور عظيم في المسافة".

وأبلغ آخرون عن تجارب تحدت أي إطار ديني تقليدي. ادعى أحد الأشخاص أنه رأى "ثقبا أسود"، بينما وصف شخص آخر "مصفوفة" كونية تتكون من "العديد من نقاط الشبكة، وكلها متصلة بأبعاد متعددة".

وصف مشارك آخر ملاكا "أجنحة بيضاء رائعة، والريش مفصل بشكل لا يصدق وطبقات على بعضها البعض"، و"وجه مثل وجه الإله اليوناني".

المؤلف الرئيسي د. قالت فرانس ليرنر من معهد بكين للعلوم والتطبيقات الرياضية لصحيفة ديلي ميل إن المعتقدات الثقافية تلعب دورا حاسما في تشكيل ما يختبره الأشخاص خلال تجربة الموت.

قد يفسر هذا سبب الإبلاغ عن سماع بعض المشاركين "رجال يقرؤون التوراة"، بينما وصف آخرون يسوع أو الكائنات الملائكية.



على الرغم من تنوعها، شاركت العديد من NDEs مواضيع مشتركة - الأنفاق والأضواء الساطعة والسلالم والأحباء، وأحيانا الأنماط الكونية أو الهندسية.

وجد الباحثون أن هذه التجارب تحدث عادة في واحد من أربعة "أنواع مكانية" متميزة، تضمنت الأشكال A رؤية ضيقة تشبه النفق، ربما ترتبط بانخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.

حدثت الأشكال B وC في المساحات الإهليلجية أو الشبيهة بالقوس ومن المرجح أن يتم تشغيلها مع فقدان نصف المجال البصري مؤقتا.

حدثت أشكال C5، وهي الأكثر تعقيدا، داخل "حاوية بيضاوية" كاملة بزاوية 360 درجة. عادة ما يتقدم الأشخاص من تجربة على شكل A إلى شكل C5 مع تقدم تجربة NDE، مما دفع الباحثين إلى الاعتقاد بأن لديهم نفس السبب المادي.

الأهم من ذلك، أنها تؤكد أن النتائج لا تشير إلى وجود روح أو وعي قابل للفصل مستقل عن الجسم. بدلا من ذلك، قد تعكس محاولات الدماغ النهائية لفهم المعلومات الحسية الباهتة.

من السلالم السماوية والكائنات الملائكية إلى المصفوفات الكونية والثقوب السوداء، تسلط الدراسة الضوء على الطبيعة الشخصية العميقة - والمتنوعة للغاية - للتجارب القريبة من الموت.

بينما تتعمق الدراسة في صور الرؤى القريبة من الموت، حولت دراسة حديثة أخرى تركيزها إلى ما يحدث بعد عودة الأشخاص.

وجد البحث الذي أجرته جامعة فرجينيا (UVA) أن حوالي 15٪ من المرضى المصابين بأمراض خطيرة يبلغون عن وجود تجربة NDE - التجارب التي قد تشمل إحساسا خارج الجسم، أو لم الشمل مع أحبائهم المتوفين، أو شعور عميق بالسلام.

لفهم كيفية تعامل هؤلاء الأفراد بعد ذلك، استطلع باحثو UVA 167 شخصا خضعوا لمثل هذه الحلقات. تكشف النتائج التي توصلوا إليها، التي نشرت في علم نفس الوعي: النظرية والبحث والممارسة، أن الآثار اللاحقة يمكن أن تغير الحياة مثل التجارب نفسها.

أبلغ ما يقرب من 70٪ من المشاركين عن تغييرات كبيرة في معتقداتهم الروحية أو الدينية، إلى جانب تناقص الخوف من الموت.

لكن التحول غالبا ما يأتي بتكلفة. قال أكثر من 20٪ من المشاركين إنهم واجهوا صراعات في العلاقات أو الطلاق بعد تجربتهم، في حين وصف الكثيرون الشعور بالوحدة والعزلة الدائمة.

وصف أحد المشاركين NDE بأنه "سيف ذو حدين" - وهو حدث عميق جدا بحيث لا يمكن مشاركته، خوفا من سوء فهمه.



قام جيفري لونغ، أخصائي الأورام الإشعاعية في كنتاكي ومؤسس مؤسسة أبحاث تجربة الاقتراب من الموت، بتحليل أكثر من 5000 حالة. أخبر لونغ بيزنس إنسايدر أنه وجد "أدلة ساحقة" على الحياة بعد الموت.

وفقا لونغ، يبلغ 45٪ من الناجين من تجربة تجربة خارج الجسم، وغالبا ما يصفون أنفسهم وهم يطفوون فوق أجسادهم - وأحيانا يؤكدها الشهود لاحقا. ومع ذلك، لا يزال غير متأكد من كيفية حدوثها.

اعترف لونغ: "لم أجد أي تفسير علمي لهذه التجارب"، لكنه لاحظ اتساع التقارير. "لقد قرأت أبحاث الدماغ ونظرت في كل تفسير ممكن ل NDEs."

يوافق دكتور بروس غرايسون، الأستاذ الفخري للطب النفسي في جامعة فرجينيا، على أن تجارب الاقتراب من الموت شائعة بشكل مدهش، وتؤثر على ما بين 10٪ و 20٪ من الأشخاص الذين يقتربون من الموت - حوالي 5٪ من السكان بشكل عام.

المصدر: nypost.