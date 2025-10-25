حركة فتح: بيان الفصائل الفلسطينية غير واضح .. فيديو

قال منذر الحايك، المتحدث باسم حركة فتح في غزة، إن بيان الفصائل الفلسطينية غير واضح وضبابي، فاللجنة التي يجب أن تشكل من الشخصيات المستقلة التكنوقراط، يجب أن تشكلها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف منذر الحايك، في مداخلة هاتفية على قناة "الحدث"، أننا عندما نقول السلطة الفلسطينية فإننا نبحث عن إنهاء الانقسام ووحدة الجغرافيا والنظام السياسي الفلسطيني.

وتابع: أما القول بلجنة غير معلومة الهوية فهذا أمر بالتأكيد نرفضه رفضا قاطعا في حركة فتح، فاللجنة يجب أن تشكلها السلطة الفلسطينية ويقودها وزير من الحكومة الفلسطينية.

وأكد أننا نبحث في كل مرة عن الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي، والآخر يبحث في كل مرة عن طريقة لاستدامة الانقسام.

