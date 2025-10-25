قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم القانون في تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات بغرض التأثير على الناخبين
بلا رحمة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته في الإسكندرية
أسعار الذهب الآن في مصر
بـ150 ألف جنيه.. شباب يصنعون سيارة كهربائية من الخردة | تفاصيل
نتنياهو يتحدث مجددا عن يحيى السنوار ..ويعلن: كان سيتحول لـ صلاح الدين
خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة
ليفربول يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح بعد أزمة الصورة.. ماذا يحدث؟
طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إقليم جيلين شمال شرقي الصين
الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة
طريقة حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية.. اعرفها في 8 خطوات
سوريا.. القبض على 3 مسلحين متورطين في اعتداء مسلح داخل جامعة دمشق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حركة فتح: بيان الفصائل الفلسطينية غير واضح .. فيديو

محمد شحتة

قال منذر الحايك، المتحدث باسم حركة فتح في غزة، إن بيان الفصائل الفلسطينية غير واضح وضبابي، فاللجنة التي يجب أن تشكل من الشخصيات المستقلة التكنوقراط، يجب أن تشكلها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف منذر الحايك، في مداخلة هاتفية على قناة "الحدث"، أننا عندما نقول السلطة الفلسطينية فإننا نبحث عن إنهاء الانقسام ووحدة الجغرافيا والنظام السياسي الفلسطيني.

وتابع: أما القول بلجنة غير معلومة الهوية فهذا أمر بالتأكيد نرفضه رفضا قاطعا في حركة فتح، فاللجنة يجب أن تشكلها السلطة الفلسطينية ويقودها وزير من الحكومة الفلسطينية.

وأكد أننا نبحث في كل مرة عن الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي، والآخر يبحث في كل مرة عن طريقة لاستدامة الانقسام.
 

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

وزير الإسكان

وزير الإسكان يتفقد مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالعبور الجديدة

وزير الإسكان

وزير الإسكان يتفقد الطرق والمرافق بمنطقة الأمل بمدينة العبور الجديدة

وزير الإسكان

وزير الإسكان يتفقد مشروع "سكن لكل المصريين" والطرق والمحاور بالعبور الجديدة

طعام شائع يدمر عقلك تدريجياً.. تحذير من الإفراط في تناول الخبز الأبيض

سوق المستعمل.. هيونداي أكسنت 2006 بهذا السعر

فستان لامع.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

لندن تستعد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة قريبا

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

