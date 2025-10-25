فتح: التوافق على لجنة مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون غزة أمر ضروري

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قالت حركة فتح، إن التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون قطاع غزة لفترة محددة أمر ضرورية بشرط أن تكون تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين.

وأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن ما صدر عن عدد من الفصائل الفلسطينية أمس، الجمعة، يثبت مجددًا أن الضامن الحقيقي لأي رؤية فلسطينية جامعة هو الانطلاق من مربع الشرعية الوطنية الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وذلك باعتبارهما الإطار الجامع والوحيد القادر على حماية المشروع الوطني من محاولات التهميش أو صناعة البدائل.