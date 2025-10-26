قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرفض 7 أكتوبر ومصر دفعت ثمنًا غاليًا لصالح القضية الفلسطينية.. رسائل قوية لأبو الغيط مع أحمد موسى|فيديو
رغم تسجيل محمد صلاح .. ليفربول يسقط بثلاثية أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح يفك النحس ويسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في مرمى برنتفورد بالدوري الإنجليزي
أداء باهت .. مهيب عبدالهادي يثير الجدل بعد فوز الأهلي علي ايجل نوار
إعلامي: فيريرا سيرحل لو خسر السوبر.. وجوميز في الصورة
عودًا عظيمًا يا حبيبنا.. حمزة العيلي يحتفي بمشاركة محمد سلام في احتفالية وطن السلام
شعب فلسطين تعب.. نجيب ساويرس عن شراكته في إعمار غزة: «ولا حد قالي حاجة» | فيديو
محمد الغزاوي: أبناء الأهلي يبحثون عن خدمة النادي في أي موقع
مليار دولار.. «التصديري للصناعات الدوائية»: 25% نموًا في صادرات قطاع الدواء|فيديو
أخبار التوك شو| هل الوقت مناسب لشراء السيارات؟.. وأبو الغيط يكشف سر تحول موقف ترامب من غزة
زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء
برلماني: خطاب الرئيس السيسي في وطن السلام يُعيد رسم خريطة السياسة الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الدلو.. حظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025: فرص عمل جديدة

برج الدلو
برج الدلو
حياة عبد العزيز

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية:

مشاهير برج الدلو 

محمد هنيدي ونسرين طافش واوبرا وينفري وليلى مراد.

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

أتمنى لك يومًا رائعًا على الصعيدين العاطفي والعملي. لن تواجه أي مشاكل مالية كبيرة. مع ذلك، قد تواجه صعوبات في الهضم والتنفس.

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا 

 قدّم له هدية مفاجئة اليوم، وخطط لعشاء رومانسي لمناقشة الخطة. يمكنك أيضًا مناقشة علاقتك العاطفية مع كبار السن في المنزل والحصول على موافقتهم. 

برج الدلو الوظيفي اليوم

قد لا تُلبي توقعات الرؤساء أو الإدارة. قد لا يكون أحد العملاء راضيًا عن الأداء. قد يواجه من يتولون أدوارًا محورية في مشروع ما تحدياتٍ تتعلق بسياسات العمل. ستجد اليوم أيضًا فرص عمل جديدة، كما أن حضور المقابلات سيُحقق نتائج جيدة.   

 ‏توقعات برج الدلو صحيا 

مارس المشي صباحًا ومساءً، فهذا يحرق الدهون ويحافظ على لياقتك. على النساء الحوامل تجنب الرياضات الخطرة وركوب الدراجات اليوم.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

 اليوم هو أيضًا وقت مناسب لتسوية مشكلة مالية مع صديق. سيكون رجال الأعمال محظوظين إذا طلبوا عوائد جيدة، بينما قد يواجه بعض رواد الأعمال مشاكل ضريبي.

برج الدلو حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الدلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

صفع مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. شقق وإيجار شهري.. دعم غير مسبوق لـ عم غريب

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

تشييع جثمان شاب في المنوفية

جنازة مهيبة.. أهالي قرية بالمنوفية يودعون شابا قتل على يد زميله

ترشيحاتنا

محسن

محسن صالح: لن نبدأ من الصفر في دعم المنتخبات .. وهذا الفارق مع المغرب

محمد الغزواي

محمد الغزاوي: فريق الأهلي يمتلك أقوى قائمة لاعبين في أفريقيا

محمد الغزاوي

الغزاوي: جاهز لخدمة الأهلي في أي موقع

بالصور

الصور الأولى لجلسة تصوير حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

اكتشاف مذهل.. عقار الإيبوبروفين يخفف الألم و يحارب السرطان

كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟

فيديو

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد