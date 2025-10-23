قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العدل الأمريكية تتوصل إلى اتفاق مع جامعة فرجينيا لإنهاء تحقيقات إدارة ترامب
الرئيس السيسي يشارك في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
في عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يقدم الأبعاد السبعة لكلمة الله في حياة الإنسان
الرئيس السيسي يشارك في عشاء عمل على هامش القمة المصرية الأوروبية
الرئيس السيسي: نسعى لمشاركة واسعة في مؤتمر إعادة الإعمار.. ومصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بالسودان وليبيا
القمة المصرية الأوروبية.. الرئيس السيسي يؤكد: مصر عمق استراتيجي وشريك موثوق للاتحاد الأوروبي
علي الحجار يتألق في مهرجان الموسيقى العربية وسط حضور كامل العدد
أسعار الذهب تختم التعاملات بارتفاع 80 جنيها
الرئيس السيسي: أطلعت القادة الأوروبيين على ما بذلته مصر من جهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل بغزة
الرئيس السيسي: مصر معبر آمن وجسر حيوي لأوروبا وشريك جاد لاستقبال الاستثمارات
السفير يوسف الشرقاوي: القمة المصرية الأوروبية الأولى تمثل نقلة تاريخية في العلاقات الثنائية
برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025: تجنب النقاشات المالية

برج العذراء
برج العذراء
حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 

اجعل علاقتك من أفضل العلاقات بمشاركة كل مشاعرك. كن هادئًا حتى في أوقات العمل الصعبة. تعامل مع ثروتك بذكاء وتمتع بصحة جيدة اليوم.

توقعات برج العذراء عاطفيا

قد تحظى بعض العلاقات العاطفية بدعم الوالدين في النصف الثاني من اليوم. قد يعود حبيبك السابق إلى الحياة، وهذا قد يُعيد إشعال الحب بينكما. مع ذلك، على المتزوجين الحذر من إنهاء العلاقة الزوجية.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

 إذا شعرت باضطراب في الهضم، فتناول أطعمة بسيطة ودافئة واشرب الماء ببطء. العادات الصغيرة والمنتظمة تُحسّن الهضم والمزاج. اطلب المساعدة مبكرًا في حال استمرار المشاكل الصحية للحفاظ على صحتك. استرح من حين لآخر.

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

 سيجد المتخصصون في تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والرسوم المتحركة والخدمات المصرفية والمبيعات والميكانيكا فرصًا في الخارج. النصف الثاني من اليوم مناسب لإطلاق أفكار أو مفاهيم جديدة في المشاريع، كما سيحظى رجال الأعمال بفرصة توقيع اتفاقيات شراكة جديدة. على الطلاب التركيز أكثر على دراستهم..

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

تجنب النقاشات المالية أو العقارية مع الأشقاء في بداية اليوم. قد يحالف الحظ بعض مواليد هذا البرج بامتلاك عقار جديد أو سيارة. قد تنجح أيضًا في تسوية بعض الأمور المالية مع الأصدقاء.

