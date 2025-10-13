قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء بريطانيا: ننتهز فرصة وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق سلام دائم للمنطقة
أفضل دعاء قبل النوم.. 15 آية قرآنية داوم عليها النبي كل ليلة
حريق هائل يلتهم دير تاريخي في إيطاليا
ترامب: العالم يعيش لحظة تاريخية.. والشرق الأوسط يشهد تحولا غير مسبوق
تأثير النعاس على الوضوء والصلاة.. الإفتاء توضح
الرقابة المالية: 38 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 6 أشهر
الكشف عن تويوتا Highlander .. سيارة عائلية بمفهوم رياضي هجين
هذه آلية التسليم.. إسرائيل تعتزم الإفراح عن الأسرى فجر اليوم الإثنين
ترامب: الحرب انتهت في غزة.. وبدء مهمة إعادة إعمار القطاع بسرعة
فرحة بمخيمات غزة.. شعب فلسطين يهنئ منتخب مصر بعد التأهل لـ كأس العالم
منظم anyma أمام الأهرامات: الحفل شهد إقبال غير مسبوق من الأجانب
تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده
مرأة ومنوعات

برج الثور .. حظك اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025: تتولَّ أدوارًا جديدة

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025

 تولَّ أدوارًا جديدة في العمل لإثبات جدارتك المهنية. انتبه لمشاكل العلاقة وحافظ على مزاج جيد للحبيب. قد تظهر مشاكل مالية بسيطة، كما تتطلب صحتك مزيدًا من الاهتمام.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي 

قد تواجه تحديات من خلال تدخلات أو تأثيرات خارجية، وقد يبدو الحبيب عنيدًا في بعض الأمور، مما قد يُسبب ضجة في النصف الثاني من اليوم قد تتلقى العازبات اليوم عروضًا قد تُخطط أيضًا لقضاء عطلة أو قضاء بعض الوقت معًا، حيث يُمكنكما مناقشة المستقبل وإجراء مكالمة مهمة 

توقعات برج الثور صحيا

  يُعدّ الجزء الثاني من اليوم بالغ الأهمية لكبار السن الذين يعانون من آلام المفاصل ومشاكل في الرؤية، تُعدّ ممارسة اليوجا وبعض التمارين الخفيفة في الصباح مفيدةً جدًا، إذ تُزوّد الجسم بالطاقة وتُساعد في الوقاية من المشاكل الصحية.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا 

 يمكن لمن يرغب في تغيير وظيفته أن يترك الصحيفة اليوم. سينجح المحامون وأخصائيو الرعاية الصحية ومصممو الديكور الداخلي في إرضاء العملاء، بينما سيحتاج مندوبو المبيعات إلى بذل جهد كبير لتحقيق أهدافهم.  

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

 سينجح رجال الأعمال أيضًا في جمع الأموال لتوسعات تجارية مستقبلية.

