ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
7.8 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2025
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025: علاقة منسجمة

حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

ستكون علاقتك العاطفية مثمرة، وستظهر موهبتك في العمل. ماليًا، أنت بخير، لكن قد تؤثر عليك مشاكل صحية.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي 

ستحظى علاقتك بدعم الوالدين. قد يحتاج من هم في علاقة جديدة إلى قضاء المزيد من الوقت معًا. خطط لقضاء عطلة نهاية أسبوع رومانسية في منطقة جبلية أو اقضِ وقتًا أطول معًا لتبادل المشاعر. 

توقعات برج الثور صحيا

  يُعدّ الجزء الثاني من اليوم بالغ الأهمية لكبار السن الذين يعانون من آلام المفاصل ومشاكل في الرؤية، تُعدّ ممارسة اليوجا وبعض التمارين الخفيفة في الصباح مفيدةً جدًا، إذ تُزوّد الجسم بالطاقة وتُساعد في الوقاية من المشاكل الصحية.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا 

 ستُطلب منك بمواعيد نهائية ضيقة. قد لا يكون أحد كبار الموظفين راضيًا عن سلوكك، وقد يُسبب ذلك مشكلة في جلسة الفريق اليوم. حافظ على علاقة منسجمة مع شريكك، ولا تتسرع في اتخاذ قرارات العمل. 

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

 ستواجه صعوبة في سداد قرض، كما ستتورط النساء في نزاع على ملكية عائلية. تجنب إقراض مبلغ كبير لصديق أو قريب، فقد يصعب عليك استعادته، سيحظى التجار ورواد الأعمال اليوم بشركاء جدد قد يضخون المال، مما سيساعدهم على التوسع. عليك أيضًا توخي الحذر بشأن استثماراتك في سوق الأسهم.

