الأوضاع في السودان تزداد سوءا.. والبعض يلجأ لأكل علف الحيوانات

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في السودان، إن التطورات الميدانية في إقليم دارفور وولاية شمال كردفان تسير بصورة متسارعة للغاية، مشيرًا إلى أن الاشتباكات العنيفة اندلعت منذ الخامسة صباحًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل المدينة التي ما تزال تعيش حالة حصار كامل منذ أكثر من 500 يوم.

نقص الرعاية الصحية

وأضاف إبراهيم في مداخلة له أن قوات الدعم السريع تواصل استهداف المقرات العسكرية والمدنيين على حد سواء، ما فاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة، حيث يعيش السكان في ظروف قاسية للغاية، مع انتشار الأوبئة ونقص الرعاية الصحية.

وأوضح أن العديد من المرضى، خصوصًا مرضى السكري والكلى، يعانون بشدة بسبب غياب الدواء وصعوبة الوصول إلى المرافق الطبية.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن الحصار المفروض من قوات الدعم السريع أدى إلى تجويع المدنيين بشكل متعمد، إذ تحدثت مصادر محلية عن أن المواطنين اضطروا إلى أكل علف الحيوانات وجلودها للبقاء على قيد الحياة، واصفًا المشهد الإنساني بأنه كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

نقص حاد في الكوادر الطبية

وأشار إبراهيم إلى أن المستشفيات في شمال كردفان تعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية والمستلزمات الأساسية، في وقت تمنع فيه قوات الدعم السريع دخول أي مساعدات إنسانية أو طبية إلى المدينة، سواء كانت مواد غذائية أو معدات علاجية، ما جعل الوضع الإنساني في الإقليم يقترب من حافة الانهيار الكامل.