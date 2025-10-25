نابولي يتقدم على إنتر بهدف دي بروين في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي

أنهى فريق نابولي الشوط الأول متقدمًا على ضيفه إنتر ميلان بهدف دون رد، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

وجاء هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 33 عن طريق النجم البلجيكي كيفن دي بروين من ركلة جزاء، قبل أن يتعرض لإصابة عضلية قوية في الخلفية أجبرته على مغادرة الملعب متأثرًا بالآلام، في ضربة موجعة للفريق الجنوبي الذي يعتمد عليه بشكل كبير في صناعة اللعب.

المباراة تشهد أجواءً حماسية على المدرجات وسط حضور جماهيري ضخم، حيث يسعى نابولي لاستعادة توازنه بعد نتائج متذبذبة في الجولات الأخيرة، بينما يطمح إنتر ميلان إلى مواصلة مطاردته لقمة الترتيب وعدم فقدان النقاط في سباق المنافسة على اللقب.

وجاء التشكيل الرسمي للفريقين على النحو التالي:

تشكيل إنتر ميلان

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: أكانجي، أتشيربي، باستوني

خط الوسط: دومفريس، باريلا، تشالهان أوغلو، مخيتريان، ديماركو

خط الهجوم: بوني، لاوتارو مارتينيز

تشكيل نابولي

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش

خط الدفاع: دي لورينزو، بونجيورنو، جيسوس، سبينازولا

خط الوسط: أجويسا، جيلمور، دي بروين

خط الهجوم: بوليتانو، نيرس، ماكتوميناي