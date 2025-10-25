قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيت شهير يؤخر شيخوخة أعضاء الجسم والبشرة ويمنع السرطان والسكر
فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“
توقف 50 ألف هاتف رغم إعفائها من الجمارك .. تفاصيل
النصر يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الحزم بثنائية نظيفة
وحشتنا.. إعلامي: النهاردة محمد سلام واقف قدام رئيس الجمهورية وبيقدم فنه بمنتهى البساطة
تهديد مصري عربي بالنظر في الاتفاقيات مع إسرائيل.. أبو الغيط يكشف مفاجأة
العالم سيقف في وجه إسرائيل.. أبو الغيط: قطاع غزة سيتحرر بالكامل
سموتريتش: فرض السيادة في الضفة الغربية ضرورة وجودية لإسرائيل
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل حقوق النواب: وطن السلام رسالة إنسانية خالدة من مصر إلى العالم

أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا
محمد الشعراوي

أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالاحتفالية الوطنية الكبرى “وطن السلام” التي أقيمت بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الحدث كان تعبيرًا صادقًا عن جوهر الدور المصري في حماية الإنسان وبناء السلام الحقيقي في المنطقة والعالم.

وقال أبو العلا إن توقيع الرئيس على “رسالة سلام من مصر إلى العالم” لم يكن مجرد إجراء رمزي، بل تجسيد لرؤية مصر الثابتة بأن السلام حق إنساني مقدس، وأن الدفاع عنه لا يقل شرفًا عن الدفاع عن الأرض والوطن، مشيرًا إلى أن ما تقوم به مصر من جهود لوقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين هو امتداد طبيعي لتاريخها في نصرة الإنسان مهما كانت ديانته أو جنسيته.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان أن كلمات الرئيس السيسي في ختام الاحتفالية عكست فلسفة القيادة المصرية التي توازن بين القوة والرحمة، وبين النصر والسلام، مؤكدًا أن الشعب المصري الذي انتصر في أكتوبر بسلاح الإرادة، هو نفسه الذي يقف اليوم دفاعًا عن قيم العدالة وحق الشعوب في الحياة.

وأوضح أبو العلا أن الاحتفالية قدّمت نموذجًا راقيًا لتكامل القوة الصلبة والناعمة للدولة المصرية والتي أكدت أن السلام الذي تنادي به مصر ليس سلامًا هشًا أو مؤقتًا، بل سلام مبني على القوة والاحترام المتبادل والإنسانية المشتركة.

واختتم الدكتور أيمن أبو العلا بيانه مؤكدًا أن مصر ستظل صوت الضمير الإنساني في العالم، تدافع عن الحق وتؤمن بالسلام وتزرع الأمل.

أيمن أبو العلا لجنة حقوق الإنسان حزب الإصلاح والتنمية العاصمة الإدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

ترشيحاتنا

وحدة السكان بالأقصر تنفذ ندوة بمدرسة الراهبات لتوعية 260 طالبة ضمن مبادرة "من حقنا نعيش"

وحدة السكان بالأقصر تنفذ ندوة بمدرسة الراهبات لتوعية 260 طالبة بمبادرة "من حقنا نعيش"

النائبة زينب فهيم

زينب فهيم: كلمة الرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام جسدت ضمير الأمة

محافظة دمياط

فريق مبادرة “100 يوم صحة” بدمياط يحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية

بالصور

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

اكتشاف مذهل.. عقار الإيبوبروفين يخفف الألم و يحارب السرطان

كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

فيديو

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد