وكيل حقوق النواب: وطن السلام رسالة إنسانية خالدة من مصر إلى العالم

أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالاحتفالية الوطنية الكبرى “وطن السلام” التي أقيمت بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الحدث كان تعبيرًا صادقًا عن جوهر الدور المصري في حماية الإنسان وبناء السلام الحقيقي في المنطقة والعالم.

وقال أبو العلا إن توقيع الرئيس على “رسالة سلام من مصر إلى العالم” لم يكن مجرد إجراء رمزي، بل تجسيد لرؤية مصر الثابتة بأن السلام حق إنساني مقدس، وأن الدفاع عنه لا يقل شرفًا عن الدفاع عن الأرض والوطن، مشيرًا إلى أن ما تقوم به مصر من جهود لوقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين هو امتداد طبيعي لتاريخها في نصرة الإنسان مهما كانت ديانته أو جنسيته.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان أن كلمات الرئيس السيسي في ختام الاحتفالية عكست فلسفة القيادة المصرية التي توازن بين القوة والرحمة، وبين النصر والسلام، مؤكدًا أن الشعب المصري الذي انتصر في أكتوبر بسلاح الإرادة، هو نفسه الذي يقف اليوم دفاعًا عن قيم العدالة وحق الشعوب في الحياة.

وأوضح أبو العلا أن الاحتفالية قدّمت نموذجًا راقيًا لتكامل القوة الصلبة والناعمة للدولة المصرية والتي أكدت أن السلام الذي تنادي به مصر ليس سلامًا هشًا أو مؤقتًا، بل سلام مبني على القوة والاحترام المتبادل والإنسانية المشتركة.

واختتم الدكتور أيمن أبو العلا بيانه مؤكدًا أن مصر ستظل صوت الضمير الإنساني في العالم، تدافع عن الحق وتؤمن بالسلام وتزرع الأمل.