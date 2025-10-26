بعد الفيديو الصادم| زوجة مُسن السويس تكشف كواليس الاعتداء: «رفضنا نسيب الشقة فهاجمونا.. اتظلمنا وتشوّهت سُمعتنا.. ومش هنسيب حقنا»

في مشهد أثار غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت محافظة السويس إلى ساحة جدل كبير بعد انتشار مقطع مصور يوثق لحظة اعتداء مجموعة من الأشخاص على رجل مسن داخل منزله، أمام أنظار ابنته، في واقعة وصفت بأنها انتهاك لكل القيم الإنسانية والاجتماعية.

كشف المقطع تفاصيل مؤلمة لواقعة بدا فيها الرجل المسن عاجزًا عن الدفاع عن نفسه، بينما حاولت ابنته التصدي للمعتدين وسط صراخ واستغاثات لم تلقَ استجابة، ما أثار موجة تعاطف ضخمة وغضبًا شعبيًا عارمًا.

سرعان ما تحركت الأجهزة الأمنية في السويس عقب انتشار الفيديو، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين وضبطهم خلال وقت قصير، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة، والتأكد من دوافع الاعتداء، التي تبين أنها ترتبط بخلافات قديمة حول عقد إيجار الشقة محل النزاع.

وفي المقابل، أكدت أسرة المسن أن الواقعة لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت بعد محاولات متكررة من أصحاب العقار لإجبارهم على مغادرة الشقة التي يقيمون فيها منذ سنوات طويلة بموجب عقد إيجار قديم، مشيرين إلى أنهم تعرضوا للتهديد والإهانة أكثر من مرة قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي موثق بالكاميرا.

زوجة المسن في أول تصريحات لـ"صدى البلد": «اتظلمنا وتشوهت سمعتنا.. ومش هنسيب حقنا».

وقالت زوجة المسن المعتدى عليه إن أسرتها تعيش حالة من الخوف والمعاناة بعد سلسلة من الاعتداءات والاتهامات الباطلة، مؤكدة أن المعتدين تم حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بينما اضطرت هي إلى ترك منزلها والانتقال للإقامة في بيت والديها.

وأضافت في تصريحات خاصة: “افتروا على ابني وشوهوا سمعته وقالوا إنه يتعاطى المخدرات، رغم أنه رياضي ولاعب كرة، دمرونا وشوهوا سمعتنا قدام الناس.”

وتابعت: “القصة بدأت عندما طلبوا منا مغادرة الشقة، وهي إيجار قديم مقابل مبلغ مادي بسيط جدًا، لكننا رفضنا، ومن وقتها والاعتداءات لم تتوقف.”

وأوضحت: “اتهموا ابني أيضًا بأنه سرق من شقة في الدور الرابع تابعة لهم، مع أن الشقة فاضية ومفيهاش أي أثاث، وكل ذلك للضغط علينا لنغادر.”

وأكملت: “عندما حاولوا عمل صلح، طلع الصلح كمين، واعتدوا على زوجي وابني، والناس هي التي أنقذتنا، وبعدها الشرطة قبضت على الجميع.”

وتابعت بحزن: “وأثناء وجودنا في القسم، هجموا على ابنتي في الشقة وهي لوحدها، كسروا الباب وحاولوا إخراجها بالقوة، لكن ابنتي استطاعت الهرب وعملت محضر بالواقعة.”

واختتمت قولها: “إحنا عايزين حقنا.. اتظلمنا وتشوهت سمعتنا، ومش هنسيب حقنا يضيع.”

بداية الواقعة

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما نشرت رحمة غريب، ابنة المسن المعتدى عليه، منشورًا عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، قالت فيه:

"إحنا ساكنين في بيت إيجار قديم، ودول أصحاب البيت عاوزين يطلعونا من الشقة بالقوة، والنهارده اعتدوا على والدي بالضرب. كنا داخلين نجيب علاج لوالدي، رجل مسن فوق الـ65 سنة، مريض قلب وسكر ويغسل كلى، وأمس علي غريب اتهجم عليا وأنا قاعدة لوحدي في الشقة.. حسبي الله ونعم الوكيل. والاثنان دول اسمهما (عاصم غريب مصطفى وعلي غريب مصطفى) أصحاب محلات ديزني للأطفال بالسويس."

ولم تمر ساعات على انتشار الفيديو، حتى تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة، وتمكنت من القبض على المتهمين بصفع المسن داخل منزله بمحافظة السويس، عقب تداول المقطع المصور الذي أثار موجة واسعة من الغضب بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.