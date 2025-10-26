قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب من قمة آسيان : نعيش لحظة مهمة لكل شعوب آسيا
بلدان عربيان بينها.. الولايات المتحدة تعلن قائمة الدول المشاركة بـ«قوة استقرار دولية» بقطاع غزة
استكمال إجراءات بدء دور الانعقاد.. تفاصيل جلسة اليوم في مجلس الشيوخ
محافظ أسيوط في حواره لـ«صدى البلد»: زيارة البابا تواضروس نقلة نوعية للمحافظة.. وتطهير 45 سد إعاقة و35 مخر سيول استعدادًا للشتاء
هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب
أبرز مباريات اليوم الأحد 26-10-2025 والقنوات الناقلة
المدارس للطلاب: ممنوع الغياب في امتحانات شهر أكتوبر و"مفيش موبايلات"
«عبدالجليل» يفتح النار: رمضان صبحي «جناح مصنوع».. وأشرف بن شرقي «موهوب»
قوة بحث وإنقاذ مصرية تصل غزة للبحث عن جثامين المخطوفين الإسرائيليين
منظمة حقوقية فلسطينية تسعى إلى مقاضاة القوات البريطانية الإسرائيلية بتهمة الإبادة
مصطفى عسل يتوّج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش
محمد فاروق: «ديانج» يمتلك عرضًا قطريًا.. و«داري» يقترب من الرحيل عن الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد الفيديو الصادم| زوجة مُسن السويس تكشف كواليس الاعتداء: «رفضنا نسيب الشقة فهاجمونا.. اتظلمنا وتشوّهت سُمعتنا.. ومش هنسيب حقنا»

مسن السويس
مسن السويس
رنا أشرف

في مشهد أثار غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت محافظة السويس إلى ساحة جدل كبير بعد انتشار مقطع مصور يوثق لحظة اعتداء مجموعة من الأشخاص على رجل مسن داخل منزله، أمام أنظار ابنته، في واقعة وصفت بأنها انتهاك لكل القيم الإنسانية والاجتماعية.

كشف المقطع تفاصيل مؤلمة لواقعة بدا فيها الرجل المسن عاجزًا عن الدفاع عن نفسه، بينما حاولت ابنته التصدي للمعتدين وسط صراخ واستغاثات لم تلقَ استجابة، ما أثار موجة تعاطف ضخمة وغضبًا شعبيًا عارمًا.

سرعان ما تحركت الأجهزة الأمنية في السويس عقب انتشار الفيديو، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين وضبطهم خلال وقت قصير، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة، والتأكد من دوافع الاعتداء، التي تبين أنها ترتبط بخلافات قديمة حول عقد إيجار الشقة محل النزاع.

وفي المقابل، أكدت أسرة المسن أن الواقعة لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت بعد محاولات متكررة من أصحاب العقار لإجبارهم على مغادرة الشقة التي يقيمون فيها منذ سنوات طويلة بموجب عقد إيجار قديم، مشيرين إلى أنهم تعرضوا للتهديد والإهانة أكثر من مرة قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي موثق بالكاميرا.

زوجة المسن في أول تصريحات لـ"صدى البلد": «اتظلمنا وتشوهت سمعتنا.. ومش هنسيب حقنا».

وقالت زوجة المسن المعتدى عليه إن أسرتها تعيش حالة من الخوف والمعاناة بعد سلسلة من الاعتداءات والاتهامات الباطلة، مؤكدة أن المعتدين تم حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بينما اضطرت هي إلى ترك منزلها والانتقال للإقامة في بيت والديها.

وأضافت في تصريحات خاصة: “افتروا على ابني وشوهوا سمعته وقالوا إنه يتعاطى المخدرات، رغم أنه رياضي ولاعب كرة، دمرونا وشوهوا سمعتنا قدام الناس.”

وتابعت: “القصة بدأت عندما طلبوا منا مغادرة الشقة، وهي إيجار قديم مقابل مبلغ مادي بسيط جدًا، لكننا رفضنا، ومن وقتها والاعتداءات لم تتوقف.”

وأوضحت: “اتهموا ابني أيضًا بأنه سرق من شقة في الدور الرابع تابعة لهم، مع أن الشقة فاضية ومفيهاش أي أثاث، وكل ذلك للضغط علينا لنغادر.”

وأكملت: “عندما حاولوا عمل صلح، طلع الصلح كمين، واعتدوا على زوجي وابني، والناس هي التي أنقذتنا، وبعدها الشرطة قبضت على الجميع.”

وتابعت بحزن: “وأثناء وجودنا في القسم، هجموا على ابنتي في الشقة وهي لوحدها، كسروا الباب وحاولوا إخراجها بالقوة، لكن ابنتي استطاعت الهرب وعملت محضر بالواقعة.”

واختتمت قولها: “إحنا عايزين حقنا.. اتظلمنا وتشوهت سمعتنا، ومش هنسيب حقنا يضيع.”

بداية الواقعة

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما نشرت رحمة غريب، ابنة المسن المعتدى عليه، منشورًا عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، قالت فيه:
"إحنا ساكنين في بيت إيجار قديم، ودول أصحاب البيت عاوزين يطلعونا من الشقة بالقوة، والنهارده اعتدوا على والدي بالضرب. كنا داخلين نجيب علاج لوالدي، رجل مسن فوق الـ65 سنة، مريض قلب وسكر ويغسل كلى، وأمس علي غريب اتهجم عليا وأنا قاعدة لوحدي في الشقة.. حسبي الله ونعم الوكيل. والاثنان دول اسمهما (عاصم غريب مصطفى وعلي غريب مصطفى) أصحاب محلات ديزني للأطفال بالسويس."

ولم تمر ساعات على انتشار الفيديو، حتى تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة، وتمكنت من القبض على المتهمين بصفع المسن داخل منزله بمحافظة السويس، عقب تداول المقطع المصور الذي أثار موجة واسعة من الغضب بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسن السويس زوجة مسن السويس الاعتداء على مسن السويس الإيجار القديم عم غريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

عدادات الكهرباء

تصل إلى 378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر 2025.. أسعار التذاكر وخطوات الحجز

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر 2025.. أسعار التذاكر وخطوات الحجز

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

الدفع بـ ٧ سيارات إسعاف

معجنة عربيات.. الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لحادث طريق السويس

الهيئة الوطنية للانتخابات

20 مرشحا يتنازلون عن المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

محمد علي بن رمضان

متذبذب .. شريف عبدالمنعم: أداء «بن رمضان» يُثير القلق داخل الأهلي

عبدالجليل

عبد الجليل ساخراً : بيزيرا أفضل لاعب في الدوري أمام المحلة وإنبي فقط

عمر كمال

شريف عبد المنعم: عمر كمال لاعب فريق الأهلي خامة جيدة ولكنه يحتاج إلى الثقة

بالصور

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فستان لافت.. ريهام أيمن تخطف الانظار بظهورها الأخير

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

الصور الأولى لجلسة تصوير حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي

فيديو

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد