الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

محطات هامة في تاريخ مجموعة ستيلانتس.. تصنع 13 ماركة شهيرة من السيارات

إبراهيم القادري

تأسست مجموعة ستيلانتس لصناعة السيارات في 16 يناير من عام 2021 نتيجة للاندماج المتساوي بين مجموعتي السيارات العملاقتين وهما، مجموعة PSA الفرنسية وشركة فيات كرايسلر للسيارات (FCA) الإيطالية الأمريكية، وأدى هذا الاندماج إلى تشكيل رابع أكبر صانع سيارات في العالم من حيث الحجم.

 تاريخ مجموعة ستيلانتس لصناعة السيارات

تاريخ مجموعة ستيلانتس

يعود تاريخ مجموعة ستيلانتس إلى الجذور العريقة للمجموعتين المؤسستين لها وهما، مجموعة PSA التي يعود تاريخها إلى شركة بيجو التي تأسست عام 1810، ونمت المجموعة الفرنسية وتوسعت من خلال الاستحواذ على علامات تجارية أخرى مثل سيتروين في عام 1976.

 تاريخ مجموعة ستيلانتس لصناعة السيارات

بالاضافة إلي ان فيات كرايسلر للسيارات (FCA) كانت هي نفسها نتيجة اندماج بين شركتين ، فيات الإيطالية التي تأسست عام 1899، وتوسعت لتضم علامات تجارية مثل ألفا روميو ولانسيا، وكرايسلر الأمريكية التي استحوذت عليها فيات بشكل تدريجي في الفترة من 2009 إلى 2014.

الجدول الزمني لتأسيس ستيلانتس

 تاريخ مجموعة ستيلانتس لصناعة السيارات

في أكتوبر من عام 2019 أعلنت مجموعة PSA و FCA عن خططهما للاندماج لإنشاء شركة رائدة عالميًا في مجال التنقل المستدام، وفي ديسمبر من عام 2019 وقعت المجموعتان اتفاقية ملزمة للدمج.

وفي 15 يوليو من عام 2020 تم الإعلان عن الاسم "ستيلانتس" للكيان الجديد، وفي 4 يناير من عام 2021 وافق مساهمو الشركتين على الاندماج، وفي 16 يناير من عام 2021 أصبح الاندماج ساري المفعول، وتم الإعلان عن اكتماله رسميًا.

العلامات التجارية التابعة لستيلانتس

 تاريخ مجموعة ستيلانتس لصناعة السيارات

بعد الاندماج أصبحت ستيلانتس تضم مجموعة واسعة من العلامات التجارية الشهيرة، من ضمنها، أبارث، وألفا روميو، وكرايسلر، وسيتروين، ودودج، ودي إس أوتوموبيلز، وفيات، وجيب، ولانسيا، ومازيراتي، وأوبل، وبيجو، ورام، وفوكسهول .

أهداف تشكيل ستيلانتس

جمعت ستيلانتس الموارد والخبرات التكنولوجية من المجموعتين لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وقامت الشركة باستثمار أكثر من 30 مليار يورو خلال عام 2025 في مجال تطوير السيارات الكهربائية وتقنياتها.

 تاريخ مجموعة ستيلانتس لصناعة السيارات

والجدير بالذكر ان الاندماج سمح لستيلانتس بتوسيع نطاق وصولها إلى مختلف الأسواق العالمية، من أوروبا وأمريكا الشمالية إلى أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

مجموعة ستيلانتس ستيلانتس لصناعة السيارات مجموعة PSA الفرنسية شركة فيات كرايسلر المجموعة الفرنسية فيات كرايسلر ألفا روميو كرايسلر الأمريكية مجموعة PSA

