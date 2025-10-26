محافظ المنوفية يفتتح محطة رفع صرف كفر شبرا بلولة باستثمارات 32 مليون جنيه

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محطة رفع صرف صحى كفر شبرا بلولة باستثمارات 32 مليون جنيه لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لمركز ومدينة منوف ، رافقه وليد سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية ،وأطلق شارة بدء تشغيل المحطة ، واستمع لشرح تفصيلي من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عن مكونات المشروع والذي يضم" محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد " ، موضحاً أنه تم نهو الأعمال المدنية وخط الطرد وشبكات الانحدار والأعمال الميكانيكية بنسبة 100 % ،واستجابة لمطلب الأهالي وجه المحافظ بتشكيل لجنة لبحث ودراسة إمكانية إدراج عدد من الشوارع للاستفادة من خدمات المحطة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة ،بتفقد محطة مياه الحامول المرشحة المقامة على مساحة 8،50 فدان وباستثمارات 910 مليون جنيه لخدمة 350 ألف مواطن ، و شهد المحافظ إجراء تجربة عملية لتحليل عينة من المياه للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات الفنية ، واستمع إلي شرح مفصل من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن مهام المحطة ومكوناتها والتي تشمل مرحلتين ، الاولي بطاقة تصميمية 51ألف م3/ يوم ، والثانية بطاقة تصميمية 51 ألف م3 / يوم لتصبح إجمالى الطاقة التصميمية للمشروع 102ألف م3 / يوم ، مضيفاً أن الشبكات الناقلة من المحطة تتراوح أقطارها من 250مم حتى 900 مم بإجمالى أطوال 90 كم ، مشيرا إلى أن المشروع يخدم مدينتي منوف وسرس الليان وجميع قري مركز منوف ، مؤكداً علي إستمرار العمل الميدانى لمتابعة كافة المشروعات بهدف تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

ووجه محافظ المنوفية على أهمية المتابعة الدورية لقطاعى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لضمان كفاءة التشغيل وإستمرار الخدمة بالمستوى المطلوب ، مؤكداً علي تقديم كافة سبل أوجه الدعم لتدعيم مشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية وتلبية احتياجات المواطنين ، مشيراً أن المنوفية تشهد طفرة تنموية كبيرة في مختلف القطاعات وخاصة قطاع " مياه الشرب والصرف الصحي " باعتباره من الخدمات الأكثر حيوية المرتبطة بحياة المواطن بشكل يومي.