إسرائيل توافق على دخول ممثل عن حماس إلى داخل الخط الأصفر.. لهذا السبب
أبومازن يتسلّم دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري
قوات الدعم السريع تعلن بسط سيطرتها على مدينة الفاشر غربي السودان
البابا تواضروس يعيّن الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا
يشبه الأرض.. اكتشاف كوكب خارجي قد يصلح للحياة قريبا
أخبار التوك شو| خبر سار لمحبي الشتاء من الأرصاد.. وعبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التأمين الصحي الشامل
القومي لعلوم البحار يوقع مذكرات تفاهم مع البرتغال في مجال الاقتصاد الأزرق
وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
محافظات

محافظ المنوفية يفتتح محطة رفع صرف كفر شبرا بلولة باستثمارات 32 مليون جنيه

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محطة رفع صرف صحى كفر شبرا بلولة  باستثمارات 32 مليون جنيه لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لمركز ومدينة منوف ، رافقه  وليد سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي. 

وأزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية ،وأطلق شارة بدء تشغيل  المحطة ، واستمع لشرح تفصيلي من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عن مكونات المشروع والذي يضم" محطة رفع  وشبكة انحدار وخط طرد " ، موضحاً أنه تم نهو الأعمال المدنية وخط الطرد وشبكات الانحدار والأعمال الميكانيكية  بنسبة 100 % ،واستجابة لمطلب الأهالي وجه المحافظ بتشكيل لجنة لبحث ودراسة إمكانية إدراج عدد من الشوارع للاستفادة من خدمات المحطة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة ،بتفقد محطة مياه الحامول المرشحة المقامة على مساحة 8،50 فدان وباستثمارات 910 مليون جنيه لخدمة 350 ألف مواطن ، و شهد المحافظ إجراء تجربة عملية لتحليل عينة من المياه للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات الفنية ، واستمع إلي شرح مفصل من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن مهام المحطة ومكوناتها والتي تشمل مرحلتين ، الاولي بطاقة تصميمية 51ألف م3/ يوم  ، والثانية بطاقة تصميمية  51 ألف م3 / يوم لتصبح إجمالى الطاقة التصميمية للمشروع 102ألف م3 / يوم ، مضيفاً أن الشبكات الناقلة من المحطة تتراوح أقطارها من 250مم حتى 900 مم بإجمالى أطوال 90 كم ، مشيرا إلى أن المشروع يخدم مدينتي منوف وسرس الليان وجميع قري مركز منوف ، مؤكداً علي إستمرار العمل  الميدانى لمتابعة كافة المشروعات بهدف تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

ووجه محافظ المنوفية على أهمية المتابعة الدورية لقطاعى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى  لضمان كفاءة التشغيل وإستمرار الخدمة بالمستوى المطلوب ، مؤكداً علي تقديم كافة سبل أوجه الدعم لتدعيم مشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية وتلبية احتياجات المواطنين ، مشيراً أن المنوفية تشهد طفرة تنموية كبيرة في مختلف القطاعات وخاصة قطاع " مياه الشرب والصرف الصحي " باعتباره من الخدمات الأكثر حيوية المرتبطة بحياة المواطن بشكل يومي.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية شركة المياه مياه الشرب

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

