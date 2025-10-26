قومي المرأة بسوهاج ينظم برنامج تدريبي للقيادات الدينية حول القضية السكانية

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، برنامج تدريبى لإعداد الدعاة والقيادات الدينية، لتناول القضية السكانية والصحية فى إطار مبادرة "تنمية الأسرة المصرية"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك اليوم الأحد ويستمر حتى غدا الإثنين.

محافظة سوهاج

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، وأضافت أن جلسات الدوار بمبادرة تنمية الأسرة المصرية، تشمل التوعية بالقضايا التى تخص المرأة ومنها، أشكال العنف ضد المرأة، الزواج المبكر.

الختان، القضايا السكانية، والبرنامج التدريبى يتضمن إعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحة من خلال جلسات الدوار بالقرى.

وأشارت "وهبى"، إلى أن المحاضرين بالبرنامج التدريبى على مدار يومين هم الدكتورة منى حنا المقرر المناوب لفرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، والدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.

والشيخ أحمد نادى، والشيخ أبو الحسن أحمد اليمنى، بمديرية الأوقاف، والدكتور عادل صادق أستاذ بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة سوهاج، والدكتور أحمد سعيد نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بسوهاج.