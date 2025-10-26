قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر: أحيي الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية وشجاعتهم تجسد الضمير الإنساني
شيخ الأزهر: وثيقة الأخوة الإنسانية الموقعة مع أخي الراحل البابا فرنسيس جسدت ضمير العالم الحر
عضو اتحاد الكرة السابق: لم نتخذ قرارا بإيقاف دونجا في أزمة السوبر الماضي
شيخ الأزهر: لا سلام بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس
لردع المتلاعبين.. القانون يواجه التجار المتهربين من سداد الديون بهذه العقوبة
المصري يتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية بالفوز على الاتحاد الليبي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات
شيخ الأزهر: لا يمكن بناء سلام على أنقاض الظلم.. والأزمات كشفت إفلاس الضمير الإنساني
أيمن عرب مستشارا للحوكمة بمجلس المطارات العالمي ACI عن قارة أفريقيا
لميس الحديدي: أكثر من 60 ملكا ورئيسا سيحضرون حفل افتتاح المتحف الكبير
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل
النجم الساحلي يودّع الكونفدرالية بركلات الترجيح أمام نيروبي يونايتد الكيني
طرح الوحدات والمحلات الخالية للمزاد العلني لأسر الدمياطية

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط
زينب الزغبي

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماع لجنة الإسكان الاقتصادي بالمحافظة لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالوحدات السكنية والإدارية والمحال التجارية التابعة لصندوق الاسكان الاقتصادي، وذلك بحضور اللواء طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات والجهات المعنية بالمحافظة.

شهد الاجتماع استعراضاً لعدد الوحدات السكنية الخالية في نطاق وحدات الإسكان الاقتصادي بالوحدات المحلية، وعدد المحلات التجارية الخالية التابعة لصندوق الإسكان الاقتصادي.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة الطرح الفوري لهذه المحلات والوحدات السكنية للمزاد العلني لتعظيم الاستفادة منها وتوفيرها للمواطنين، كما وجهت المهندسة شيماء الصديق بسرعة الرد على الطلبات المقدمة من المواطنين وفحصها بدقة وبشكل عاجل، مؤكدة على ضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين.

وفي إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، شددت نائب المحافظ على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الوحدات المحلية لمركز ومدينة دمياط المتعلقة بالعمارات التي تمثل خطورة داهمة ضمن مشروعات الإسكان الاقتصادي.

كما تناولت نائب المحافظ ملف المواطنين المدرجين بقوائم الانتظار، حيث وجهت بالنظر في طلبات المواطنين المدرجين بقائمة الانتظار بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك بهدف حصول الأسر الأولى بالرعاية على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم.
هذا، وتمت مناقشة العديد من طلبات المواطنين من وحدات محلية لا يتوفر بها حاليًا وحدات إيواء، وذلك لبحث الحلول البديلة المناسبة.

دمياط محافظ دمياط نائب محافظ شيماء الصديق

