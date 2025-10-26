حملة توعوية لمواجهة ظاهرة الكلاب بدمياط حفاظا على صحة المواطنين

عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط اجتماعًا موسعًا لبحث آخر التطورات في ملف الكلاب الضالة، ووجهت خلاله بإطلاق حملات توعوية ميدانية في المدارس والميادين، للحد من مخاطر هذه الظاهرة على المواطنين، لا سيما الأطفال.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور فتحي عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري، والأستاذ ياسر عمارة، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة، و الأستاذة ياسمين جوهر مقرر المجلس القومي للسكان بالإضافة إلى مديري الإدارات المعنية في المحافظة.

وأشارت "نائب المحافظ" إلى أن التوعية الجماهيرية باتت ركيزة أساسية في استراتيجية المواجهة، داعية إلى إقامة ندوات صباحية في الطابور المدرسي داخل المدارس، وورش عمل في الأماكن العامة لتعليم المواطنين طرق التعامل الآمن مع الكلاب الضالة، وتجنّب استفزازها أو الاقتراب منها.

كما لفتت إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ إستراتيجية محددة للتعامل مع الكلاب الضالة تم تطعيم اكثر من ١٢٥٠ كلب في خلال شهرين في جميع مجالس المدن وجهاز تنميه دمياط الجديده وتم توفير دعم من قبل المحافظه في حدود ٥٠ الف جنيه دعمها لحمله التطعيم

كما تم توفير ٣٥٠٠ لقاح من قبل هيئه الطب البيطري بالقاهره لتطعيم الكلاب الضاله.

وفي سياق تعميق الوعي، أضافت "نائب المحافظ" أن هذا المبادرة تأتي ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، حيث وجهت بضرورة إدراج البعد الديني والأخلاقي في الحملة التوعوية، ووجهت بعمل ندوات توعوية في المدارس والجامعات تستهدف توجيه المواطنين دينيًا حول كيفية التعامل مع الحيوانات، مع تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول "الرفق بالحيوان" بما لا يتعارض مع الحفاظ على سلامة المواطنين.

كما أكدت على أهمية إنتاج فيديوهات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" لتوضيح أسباب انتشار الكلاب الضالة، ومنها دور "النبشين" في تفاقم المشكلة، مما يتطلب تفعيل آليات جمع المخلفات بشكل أكثر صرامة.

ووجهت نائب المحافظ بالاستعانة بالفنون، وتحديدًا عمل مسرحيات تفاعلية في المدارس، وذلك نظراً لأهمية الفن في توصيل المعلومات المعقدة بطريقة مبسطة ومؤثرة تضمن ترسيخ السلوكيات الآمنة لدى الطلاب.

كما تم استعراض جهود المحافظة خلال الفترة الماضية، منها الحملات الميدانية التي تجوب المراكز والمدن لتطعيم الكلاب بلقاح السعار.

وكُلفت لجنة فنية دائمة تضم ممثلين من الطب البيطري، الصحة، التربية، البيئة، ودور المجتمع المدني في منع ظاهرة النباشين من القاءهم المخلفات خارج صناديق تجميع القمامة مما يجعل المكان جاذب لتواجد الكلاب الضارة به،بالاضافة لالقاء بعض المواطنين المخلفات بالشارع او اطعام الكلاب مباشرة في اماكن التجمعات السكنية .. للعمل على خطط متكاملة تشمل التوعية، والتحصين، والتعقيم، وإدارة المخاطر في المناطق الأكثر تضررًا.

أكدت نائب المحافظ على أهمية التنسيق بين الجهات، وتخصيص فرق متخصصة للتعامل الفوري مع حالات العقر، وضمان توفير العلاج والعقاقير اللازمة عبر مستشفيات المحافظة مجانًا...

وتُعلن محافظة دمياط عن تلقى بلاغات بشأن تجمعات الكلاب الضالة عن طريق الواتس اب عبر رقمى 01556682222

01556681111