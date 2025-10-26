قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم
أبوالغيط: مصر حشدت مليون جندي في حرب أكتوبر.. والسادات كان قائداً حديديا
تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها
رئيس إيطاليا: نُقدّر جهود شيخ الأزهر في نشر السلام وتعزيز الحوار بين الأديان
المصري البورسعيدي يتقدم على الاتحاد الليبي بهدف نظيف بالشوط الأول بالكونفيدرالية
الداخلية اللي فرحتني.. تامر أمين: واقعة ضرب المسن خلت دمي بيغلي
أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر.. وحافظ إسماعيل واجهه برسالة قوية
الجيوشي: لدينا 100 كلية للذكاء الاصطناعي يدرس بها أكثر من 150 ألف طالب
العالم يترقب افتتاح المتحف الكبير.. أحمد موسى: الحدث الأهم في القرن الـ21
شوبير يعلق على فوز الريال.. ويهاجم فينيسيوس: مش لازم كل ماتش لقطة
احجز تذكرة المتحف المصري الكبير أونلاين .. تعرف على الطريقة
أول تعليق من محمد رمضان بعد تحقيق حفل الإمارات أعلى رقم حضور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة توعوية لمواجهة ظاهرة الكلاب بدمياط حفاظا على صحة المواطنين

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط اجتماعًا موسعًا لبحث آخر التطورات في ملف الكلاب الضالة، ووجهت خلاله بإطلاق حملات توعوية ميدانية في المدارس والميادين، للحد من مخاطر هذه الظاهرة على المواطنين، لا سيما الأطفال.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور فتحي عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري، والأستاذ ياسر عمارة، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة، و الأستاذة ياسمين جوهر  مقرر المجلس القومي للسكان بالإضافة إلى مديري الإدارات المعنية في المحافظة.

وأشارت "نائب المحافظ" إلى أن التوعية الجماهيرية باتت ركيزة أساسية في استراتيجية المواجهة، داعية إلى إقامة ندوات صباحية في الطابور المدرسي داخل المدارس، وورش عمل في الأماكن العامة لتعليم المواطنين طرق التعامل الآمن مع الكلاب الضالة، وتجنّب استفزازها أو الاقتراب منها.

كما لفتت إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ إستراتيجية محددة للتعامل مع الكلاب الضالة تم تطعيم اكثر من ١٢٥٠ كلب في خلال شهرين في جميع مجالس المدن وجهاز تنميه دمياط الجديده وتم توفير دعم من قبل المحافظه في حدود ٥٠ الف جنيه دعمها لحمله التطعيم 
كما تم توفير ٣٥٠٠ لقاح من قبل هيئه الطب البيطري بالقاهره لتطعيم الكلاب الضاله.

وفي سياق تعميق الوعي، أضافت "نائب المحافظ" أن هذا المبادرة تأتي ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، حيث وجهت بضرورة إدراج البعد الديني والأخلاقي في الحملة التوعوية، ووجهت بعمل ندوات توعوية في المدارس والجامعات تستهدف توجيه المواطنين دينيًا حول كيفية التعامل مع الحيوانات، مع تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول "الرفق بالحيوان" بما لا يتعارض مع الحفاظ على سلامة المواطنين.

كما أكدت على أهمية إنتاج فيديوهات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" لتوضيح أسباب انتشار الكلاب الضالة، ومنها دور "النبشين" في تفاقم المشكلة، مما يتطلب تفعيل آليات جمع المخلفات بشكل أكثر صرامة.

ووجهت نائب المحافظ بالاستعانة بالفنون، وتحديدًا عمل مسرحيات تفاعلية في المدارس، وذلك نظراً لأهمية الفن في توصيل المعلومات المعقدة بطريقة مبسطة ومؤثرة تضمن ترسيخ السلوكيات الآمنة لدى الطلاب.

كما تم استعراض جهود المحافظة خلال الفترة الماضية، منها الحملات الميدانية التي تجوب المراكز والمدن لتطعيم الكلاب بلقاح السعار.

وكُلفت لجنة فنية دائمة تضم ممثلين من الطب البيطري، الصحة، التربية، البيئة، ودور المجتمع المدني في منع ظاهرة النباشين من القاءهم المخلفات خارج صناديق تجميع القمامة مما يجعل المكان جاذب لتواجد الكلاب الضارة به،بالاضافة لالقاء بعض المواطنين المخلفات بالشارع او اطعام الكلاب مباشرة في اماكن التجمعات السكنية .. للعمل على خطط متكاملة تشمل التوعية، والتحصين، والتعقيم، وإدارة المخاطر في المناطق الأكثر تضررًا.

أكدت نائب المحافظ على أهمية التنسيق بين الجهات، وتخصيص فرق متخصصة للتعامل الفوري مع حالات العقر، وضمان توفير العلاج والعقاقير اللازمة عبر مستشفيات المحافظة مجانًا...

وتُعلن محافظة دمياط عن تلقى بلاغات بشأن تجمعات الكلاب الضالة عن طريق الواتس اب عبر رقمى 01556682222
01556681111

دمياط محافظ دمياط نائب محافظ الكلاب بدمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

حكمة نهائى السوبر الأوروبي

حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

سعد الصغير

«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

جمال عبد الحميد

جمال عبد الحميد يشكر إدارة الأهلي.. والسبب مفاجأة

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

ترشيحاتنا

محافظة دمياط

حملة توعوية لمواجهة ظاهرة الكلاب بدمياط حفاظا على صحة المواطنين

جانب من الفعاليات

بيطري كفر الشيخ تنظم ندوة علمية حول فيروسات الجدري وأمراضها.. صور

المسعف والسائق

أمانة تتحدى إغواء الأموال.. مسعف وسائق يسلمان 115 ألف جنيه وآيفون للشرطة بنجع حمادي

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد