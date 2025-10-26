قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

عضو بالحزب الجمهوري: المرشح الديمقراطي يحظى بدعم كبير من اليهود الأمريكان

محمد شحتة

قالت جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن الجمهوريين يحاولون تصوير المرشح الديمقراطي المسلم زهران ممداني، من خلال عدسة الانتماءات المجتمعية والشيوعية، مشيرة إلى مهاجمته على مواقفه مثل إيقاف تمويل الشرطة وفرض الضرائب على أصحاب البشرة البيضاء بنسبة أعلى مقارنة بالأقليات، رغم أن هذه السياسات تصنف بأنها متطرفة وشيوعية.

وأضافت تشابمان، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ممداني يحظى بدعم واسع من مواطني نيويورك، ولا سيما في الطائفة اليهودية، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن نسبة الدعم له تصل إلى 43% في المجتمع اليهودي، وترتفع إلى 67% بين اليهود تحت سن الأربعين، مما يشير إلى أن هويته كمسلم أقل أهمية لدى الناخبين من هويته السياسية كاشتراكي.

وأوضحت تشابمان أن الانتخابات الحالية في نيويورك لم تعد تركز فقط على البرنامج الاقتصادي أو القضايا المحلية، بل أصبحت مسيسة على المستويين الديني والسياسي، متأثرة بالأحداث الأخيرة في غزة والضفة الغربية والتي كانت محور اهتمام الرأي العام الأمريكي خلال العامين الماضيين، كما أن السياسة الخارجية الأمريكية، بما فيها موقف بعض أعضاء الحكومة والجمهوريين، أدت إلى شعور بالاستياء تجاه السيطرة الإسرائيلية على السياسة الأمريكية وتأثيرها على القرارات الحكومية، ما انعكس على النقاش حول الانتخابات المحلية في نيويورك.

وأكدت الحلقة أن هذه التطورات جعلت الملفات الاقتصادية والأمنية والسياسية المحلية تتداخل مع القضايا الدينية والدولية، ما أعطى الانتخابات بعدًا أكثر تعقيدًا وتأثيرًا على المجتمع الأمريكي بشكل عام.
 

