عيد ميلاده بعد أسبوع .. معلومات عن عريس منة شلبي أحمد الجنايني
إسرائيل تخرق الهدنة.. استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف على دير البلح
موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ
مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر وماليزيا تمثل أنموذجا فريدا للتعاون القائم على الاحترام
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي يستخدم طائرات استطلاع في سماء غزة
البنتاجون: إرسال حاملة طائرات لمواجهة تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية
تامر حبيب لـ صدى البلد : ربنا يسعد منة شلبي وأحمد الجنايني أنا أبو العروسة
الأوراق المطلوبة والرسوم .. كيفية استخراج شهادة صحية لبيع المأكولات
زوجة البرغوثي توجه رسالة لـ ترامب: ينتظرك شريك حقيقي قادر على تحقيق حلمنا المشترك
إكسترا نيوز: المتحف المصري الكبير جسر حضاري يربط ماض عريق بمستقبل طموح
الخطيب: مستمرون في التطوير مع الحفاظ على هوية الأهلي التاريخية
عضو بـ الديمقراطي الأمريكي: ترامب والجمهوريون يتحملون مسئولية شلل مؤسسات الدولة الفيدرالية

عبد الخالق صلاح

قال عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي ماهر عبد القادر، إن الشلل الذي أصاب مؤسسات الدولة الفيدرالية في الولايات المتحدة تتحمل مسؤوليته إدارة الرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري، مشيراً إلى أن الشعب الأمريكي يعاني يومياً من خسائر اقتصادية تقدر بنحو 400 مليون دولار نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي.

وأوضح أن جذور الأزمة تعود إلى رفض الجمهوريين تمرير برامج الرعاية الصحية، رغم أن المواطنين يدفعون ما نسبته 12% من الضرائب لصالح هذه الخدمات، مضيفاً أن من حق الشعب أن يحصل على مقابل عادل لما يسهم به في تمويل تلك البرامج.

وأضاف عبد القادر، في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن نحو 80 مليون أمريكي يعيشون على حدود الكفاف ويتنقلون من معاش إلى آخر، هم الأكثر تضرراً من مواقف الجمهوريين التي تعرقل تمويل الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن رفض تمرير الدعم الصحي يحرم هذه الفئة الفقيرة من الحصول على خدمات أساسية، رغم أن المبالغ المطلوبة لدعمهم لا تتجاوز 400 إلى 600 دولار للفرد.

وانتقد عبد القادر ما وصفه بـ"ازدواجية الموقف الجمهوري"، حيث ينشغل بعض قادتهم بملفات جانبية في الوقت الذي يتجاهلون فيه معاناة المواطنين.

وأكد عضو الحزب الديمقراطي أن المشهد السياسي في واشنطن يكشف عن غياب الأولويات الحقيقية للإدارة الجمهورية، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب يطالب وزارة العدل بتعويضات ضخمة تصل إلى 230 مليون دولار بسبب قضايا فساد سابقة، في الوقت الذي يتم فيه إنفاق مئات الملايين على تجديد مبنى البيت الأبيض ليليق – بحسب وصفه – بـ"احتفالات ملوكية"، بينما تُحرم ملايين الأسر الأمريكية من أبسط حقوقها في الرعاية الصحية والغذاء.

وشدد عبد القادر على أن الإدارة الجمهورية مطالبة بإعادة النظر في سياساتها التي تضع مصالح النخبة فوق احتياجات المواطن العادي.

