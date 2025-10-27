أبو الغيط يتوجه إلى بيروت في زيارة تستغرق يومين

يتوجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى بيروت الإثنين 27 أكتوبر الجاري في زيارة تستغرق يومين.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أنه من المقرر أن يحضر ابوالغيط افتتاح الدورة (21) من ملتقى الإعلام العربي، وكذلك المؤتمر الاقليمي حول التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب، والذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل اللبنانية، وبرعاية رئيس الجمهورية اللبنانية.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط سيقوم كذلك بعقد لقاءات مع رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب بهدف التأكيد على وقوف الجامعة العربية مع الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على كافة الأراضي اللبنانية، لاسيما مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان.