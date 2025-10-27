قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بملتقى الرياض.. وزير الصحة: الإصلاحات الاستراتيجية تقود تحولا وتنمية اقتصادية متكاملة
وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك
الأردن وقطر تحثان على الالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة
الأزهر للفتوى: التربية بالمعايشة وتعهد الطفل بالتوجيهات من حقوقه في الإسلام
عبدالغفار يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي بالرياض
شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العاهل الأردني: نحن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بأعداد كبيرة
جدل برلماني حول مشروع الروشتة الطبية الرقمية.. نائبة: ستحدد جهات صرف الأدوية للمريض.. ونائب: من الصعب تعميمه
بعد مبادرة البنك المركزي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج
رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين "التنمية المحلية" و"المالية"
شيخ الأزهر: لا سلام فى الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تفاصيل جديدة في سرقة متحف اللوفر بعد القبض على اللصين بمطار شارل ديجول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تتعاون مع المدرسة الرقمية بالإمارات لتطوير المدارس الفنية

التعليم تتعاون مع المدرسة الرقمية بالإمارات لتطوير المدارس الفنية
التعليم تتعاون مع المدرسة الرقمية بالإمارات لتطوير المدارس الفنية
ياسمين بدوي

شهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع خطاب نوايا بين وزارة التربية والتعليم والمدرسة الرقمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن إقامة شراكة تعليمية استراتيجية لتطوير مدارس التعليم الفني.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد آل على الأمين العام للمدرسة الرقمية، والمدير التنفيذي لمكتب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد بدران مدير البرامج للمدرسة الرقمية، ومن جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولى والاتفاقيات.

وخلال فعاليات توقيع خطاب النوايا، أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، وما تمثله دولة الإمارات من نموذج رائد في مجال التعليم الرقمي، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمواصلة تطبيق التحول الرقمي في العملية التعليمية، من خلال تطوير المناهج وإتاحة المحتوى الإلكتروني التفاعلي للطلاب، مشيرًا إلى أن التعاون مع المدرسة الرقمية يعزز من جهود الوزارة في تحقيق رؤية تعليم عصري مبتكر قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

إعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة للمستقبل

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف خلال مراسم التوقيع، أن هذه الشراكة تعكس توجه الدولة المصرية نحو تطوير التعليم الفني والتقني وربطه بسوق العمل المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى من خلال نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى إعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة للمستقبل.

ومن جانبه، أعرب الدكتور وليد آل على الأمين العام للمدرسة الرقمية، والمدير التنفيذي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، عن تقدير دولة الإمارات لما تبذله مصر من جهود كبيرة لتطوير منظومة التعليم، مشيرًا إلى أن التعاون القائم بين الجانبين يعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن التعليم الرقمي يمثل ركيزة أساسية لبناء الإنسان العربي القادر على المنافسة عالميًا، موضحًا أن المدرسة الرقمية الإماراتية تعد من المبادرات الرائدة في هذا المجال، وتسعى لتوسيع شراكاتها مع الدول العربية لتعزيز فرص التعلم الإلكتروني للجميع.

كما أشاد بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجالات التعليم، مؤكدًا أن مبادرة المدرسة الرقمية تمثل منصة رائدة لنقل المعرفة والخبرة في التعليم الإلكتروني وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة التنمية البشرية في الوطن العربي، مشيرًا إلى أن الشراكة الجديدة بين الجانبين تمثل خطوة مهمة نحو بناء جيل عربي قادر على المنافسة عالميًا في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

ويهدف خطاب النوايا إلى إقامة شراكة استراتيجية لتطوير شامل للتعليم الفني والاعتماد الدولي وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل وبحث امكانية تدريس البرمجة لهم من خلال نظام دولي معتمد على غرار أقرانهم في التعليم العام.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

المتحف المصري الكبير

متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

سيد عبد الحفيظ

كواليتي وشخصية.. سيد عبد الحفيظ يحدد ملامح صفقات الأهلي الجديدة

انقلاب سيارة الفنان على رؤوف

انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور

ترشيحاتنا

كوثر محمود نقيب التمريض

بالأسماء.. تحرك عاجل من نقابة التمريض ضد الأكاديميات غير المعتمدة

وزير الزراعة

فاروق: تعديلات قانون التعاونيات الجديد يستهدف تحويلها إلى كيانات اقتصادية

التعليم تتعاون مع المدرسة الرقمية بالإمارات لتطوير المدارس الفنية

التعليم تتعاون مع المدرسة الرقمية بالإمارات لتطوير المدارس الفنية

بالصور

أفراح الوسط الفني.. 5 حالات زفاف ترسم البسمة على وجه عشاقهم فى أيام

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد