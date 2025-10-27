تعليم جنوب سيناء تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير.. فنانو الغد يرسمون التاريخ

​تستعد مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء للاحتفال العالمي المرتقب افتتاح المتحف المصري الكبير (GEM) في القاهرة، والذي من المقرر أن يشهد حضور عدد من زعماء ورؤساء وملوك دول العالم في الأول من نوفمبر 2025م.



​وفي هذا السياق، نظم توجيه التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، برئاسة أمل الفحام، الموجه العام للتربية الفنية، وتحت إشراف عادل عتلم، مدير المديرية، مجموعة من الورش والمعارض والمسابقات الفنية.

ركزت هذه الأنشطة على تشجيع الطلاب والطالبات في مدارس جميع الإدارات التعليمية على إبداع لوحات فنية رائعة، تتمحور حول فن البورتريه ورسم الأجداد الفراعنة والشخصيات المصرية البارزة، احتفاءً بهذا الحدث التاريخي.

​من جانبها، أكدت أمل الفحام أن مشاركة طلاب المدارس في هذا الافتتاح العالمي عبر أعمالهم الفنية تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والفني لديهم، وغرس الشعور بقيمة وطنهم وحضارته العريقة، قديماً وحديثاً.

وسوف تحتفل كل محافظات مصر السبت القادم بافتتاح المتحف المصري الكبير وقد قررت الحكومة المصرية إن يكون ذلك اليوم عطلة رسمية للمدارس والجامعات .

​







