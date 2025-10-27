الخميس.. حماة الوطن يعقد مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم مرشحيه بالإسكندرية

يعقد حزب حماة الوطن برئاسة الفريق محمد عباس حلمي مؤتمر جماهيري حاشد يوم الخميس المقبل بمحافظة الإسكندرية وذلك بحضور قيادات الحزب لتقديم ودعم مرشحيه خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة .

ويدفع الحزب خلال الانتخابات المقبلة بكلاً من محمد مجاهد أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية ونشوى الشيمي ممثلان عن الحزب ضمن القائمة الوطنية عن محافظة الإسكندرية عن قطاع غرب الدلتا .

كما يدفع الحزب بأربعة مرشحين على المقاعد الفردية ٤ بمحافظة الإسكندرية وهم كلاً من : عطا بهاء عطاء واسم الشهرة عطا سليم عن دائرة قسم أول المنتزة، حازم أحمد مصطفى اسم الشهرة حازم الريان عن دائرة قسم أول الرمل ، هشام إبراهيم عبد الحميد اسم الشهرة هشام الرحماني دائرة قسم أول المنتزة ، محمد طارق عبد المعين اسم الشهرة محمد طارق عن دائرة قسم الدخيلة.

ويعقد المؤتمر في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس بشارع زكي رجب منطقة سموحة بعزبة سعد مكان شركة ستيا القديم.

موعد انتخابات مجلس النواب

هذا وبدأت الدعاية الانتخابية يوم 23 أكتوبر، على يبدأ الصمت الانتخابي 6 نوفمبر.

وتجرى الانتخابات في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى.

على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الاولى خلال 48 من تاريخ الإعلان ويكون اقصى موعد 20 نوفمبر وتفصل الاداري العليا خلال 10 أيام اعتباراً من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

ويبدأ الصمت لجولة الاعادة فى 30 نوفمبر على أن تجرى الاعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر، والداخل 3 و 4 ديسمبر، تعلن النتيجة الاعادة 11 ديسمبر.