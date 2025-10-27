المنيا.. حملات للنظافة وإزالة الاشغالات لتحسين المظهر الحضاري

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، استمرار تواصل الوحدات المحلية بمراكز بني مزار، ومطاي، والمنيا جهودها اليومية المكثفة في رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين المظهر الحضاري والخدمات المقدمة للمواطنين.

في مركز بني مزار، نُفذت حملات نظافة موسعة بقرى أبو جرج، وبني صامت، وشلقام، شملت رفع نقاط التجميع والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وسحب مياه الصرف الجوفي بعدد من المناطق، إلى جانب أعمال الكنس ورفع القمامة وتفريغ الصناديق بالأحياء للحفاظ على المظهر الجمالي وصحة المواطنين.

وفي مركز مطاي، واصلت الوحدات المحلية تنفيذ حملات النظافة اليومية بالأحياء الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، لرفع المخلفات من محيط المدارس والطرق العامة، بما يضمن بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين.

واستمرت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بقرى بني محمد سلطان وتلة، في تنفيذ أعمال النظافة الدورية ورفع التراكمات من نقاط التجميع ونقلها إلى المقلب العمومي، في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة العامة داخل المدن والقرى.