زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
أبوريدة يكشف تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة دونجا وطلب تأجيل الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

المنيا.. حملات للنظافة وإزالة الاشغالات لتحسين المظهر الحضاري

حملات نظافة مستمرة
حملات نظافة مستمرة
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، استمرار  تواصل الوحدات المحلية بمراكز بني مزار، ومطاي، والمنيا جهودها اليومية المكثفة في رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين المظهر الحضاري والخدمات المقدمة للمواطنين.

في مركز بني مزار، نُفذت حملات نظافة موسعة بقرى أبو جرج، وبني صامت، وشلقام، شملت رفع نقاط التجميع والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وسحب مياه الصرف الجوفي بعدد من المناطق، إلى جانب أعمال الكنس ورفع القمامة وتفريغ الصناديق بالأحياء للحفاظ على المظهر الجمالي وصحة المواطنين.

وفي مركز مطاي، واصلت الوحدات المحلية تنفيذ حملات النظافة اليومية بالأحياء الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، لرفع المخلفات من محيط المدارس والطرق العامة، بما يضمن بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين.

واستمرت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بقرى بني محمد سلطان وتلة، في تنفيذ أعمال النظافة الدورية ورفع التراكمات من نقاط التجميع ونقلها إلى المقلب العمومي، في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة العامة داخل المدن والقرى.

المنيا محافظ المنيا حملات نظافة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

