المنيا.. إزالة 1709 حالات تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتهاء الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية، والتي نُفذت على 3 مراحل خلال الفترة من 9 /8 /2025 وحتى 24/ 10 /2025 ، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة كافة صور التعديات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية نجحت في إزالة 1709 حالة تعدٍ خلال مراحل الموجة الثلاثة، حيث شملت الإزالات: 139 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و665 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و690 حالة على أراضي أملاك الدولة، إضافة إلى 97 حالة متغيرات مكانية.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية والإشراف على أعمال الإزالات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والوحدات المحلية للتعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للتعدي، مشددًا على ضرورة تنفيذ الإزالات في المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مع استغلال الأراضي المستردة في الأغراض المخططة لها.

وأشاد المحافظ بالجهود التي بذلتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون وجميع الجهات المشاركة في تنفيذ الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.