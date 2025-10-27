قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا للإمارات‏ للمشاركة في السوبر المصري
أجواء باردة وأمطار منتظرة.. تفاصيل حالة طقس الإثنين 27 أكتوبر 2025 بالمحافظات
شاب مكافح.. محمد سلام يرزق بخمسة توائم فى مسلسل كارثة طبيعية
سقوط سائق الشيشة بالإسكندرية.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة
شبكة أطباء السودان: ميليشيا الدعم السريع اقتحمت المستشفيات والمرافق الطبية بالفاشر
رسميا.. فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من الرمان
إيهاب الكومى يكشف مفاجأة وينشر خطابا رسميا بشأن عقوبة ثلاثي الزمالك
هل يدفع الطلاب والأهالي تكاليف تصوير امتحانات شهر أكتوبر؟| التعليم تحسم الجدل
PAFIX 2025.. القاهرة تحتضن معرض الشمول المالي الرقمي ومؤتمر التكنولوجيا المالية 16 نوفمبر
قبل دخول الشتاء.. تفاوت كبير فى أسعار الأسماك
الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور
مسؤول في السلطة الفلسطينية: لا يوجد حتى الآن توافق على رئاسة لجنة إدارة غزة مع حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

المتهم
المتهم
معتز الخصوصي

تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وضبط مروّجي الشائعات ومحاولات إثارة الفتنة بين المواطنين.

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقاطع مصورة تتناول واقعة مشاجرة بإحدى قرى محافظة المنيا بشكل يحمل طابعًا تحريضيًا ويهدف إلى النيل من وحدة النسيج الوطني.

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لرصد ومتابعة محاولات البعض استغلال الأحداث الفردية لإثارة الفتن، وذلك عقب تداول مقطعي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمّنا تناول واقعة مشاجرة نشبت بين عائلتين بإحدى القرى بمحافظة المنيا، في محاولة لتصويرها على أنها خلاف طائفي بين عنصري الأمة.

وبالفحص، تبين أن القائمين على نشر الفيديوهين شخصان “مختلفا الديانة”، قاما بتناول الواقعة بصورة تحريضية بهدف إثارة الرأي العام والإساءة إلى العلاقات الأخوية بين المواطنين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المذكورين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم في إطار التصدي الحاسم لمحاولات بث الشائعات وتكدير السلم العام.

عقوبة تكدير السلم العام

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وزارة الداخلية مروّجي الشائعات إثارة الفتنة مواقع التواصل الاجتماعي محافظة المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ترشيحاتنا

بيراميدز

تعليق مهيب عبد الهادي على تعادل بيراميدز مع التأمين الإثيوبي

فريق آرسنال

آرسنال يحقق إنجازا تاريخيا بالدوري الإنجليزي

جون ادوارد

إبراهيم عبد الجواد يعلق على بيان جون إدوارد ..تفاصيل

بالصور

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد