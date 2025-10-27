فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وضبط مروّجي الشائعات ومحاولات إثارة الفتنة بين المواطنين.

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقاطع مصورة تتناول واقعة مشاجرة بإحدى قرى محافظة المنيا بشكل يحمل طابعًا تحريضيًا ويهدف إلى النيل من وحدة النسيج الوطني.

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لرصد ومتابعة محاولات البعض استغلال الأحداث الفردية لإثارة الفتن، وذلك عقب تداول مقطعي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمّنا تناول واقعة مشاجرة نشبت بين عائلتين بإحدى القرى بمحافظة المنيا، في محاولة لتصويرها على أنها خلاف طائفي بين عنصري الأمة.

وبالفحص، تبين أن القائمين على نشر الفيديوهين شخصان “مختلفا الديانة”، قاما بتناول الواقعة بصورة تحريضية بهدف إثارة الرأي العام والإساءة إلى العلاقات الأخوية بين المواطنين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المذكورين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم في إطار التصدي الحاسم لمحاولات بث الشائعات وتكدير السلم العام.

عقوبة تكدير السلم العام

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.