توضيح رسمي من «الضرائب» بشأن الشائعات عن رفع ضريبة السجائر 12%

نفت مصلحة الضرائب المصرية صحة لما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن وجود تعديلات في سعر ضريبة القيمة المضافة مما سيؤدى إلى زيادة الضريبة على السجائر بنسبة 12% اعتبارًا من نوفمبر 2025.

وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع أنه لن يطرأ أي تغيير في أسعار ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر، في نوفمبر المقبل حيث تم تفسير فتح الشرائح على أنه زيادة فى سعر الضريبة وهذا غير صحيح على الإطلاق ولكن الشرائح تسمح للشركات تسعير منتجاتهم وتحديد أسعار بيع السجائر الخاصه بمنتجاتهم بناء على قرارات الشركات المنتجة وسياساتها التسعيرية المنافسة السعرية فى السوق ووفقا للضوابط و للمحددات السوقية، وذلك طبقا لما ورد بالقانون رقم (177) لسنة 2023 وتعديلاته بالقانون رقم (157) لسنة 2025 بإمكانية زيادة الشريحة السعرية للبيع بواقع 12% سنويا ولمدة ثلاث سنوات .

وتدعو المصلحة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أي معلومات غير صادرة رسميًا عن مصلحة الضرائب المصرية وغير دقيقه او سليمه، مؤكدة أن المصلحة هي الجهة الوحيدة المختصة بالإعلان عن أي تعديلات ضريبية أو تشريعية وبالتأكيد فإن أى تعديل فى أسعار الضرائب يتطلب تعديل تشريعي والعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب الموقر