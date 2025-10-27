انطلاق فعاليات مبادرة تمكين لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة المنيا

انطلقت بجامعة المنيا فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة، وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على خدمات تعليمية وفرص متساوية داخل بيئة جامعية دامجة وشاملة.

بدأت الفعاليات بمسيرة طلابية حاشدة داخل الحرم الجامعي، بمشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع الجامعي، يتقدمهم الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، إلى جانب عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب من ذوي الهمم.

واستمرت الفعاليات باحتفالية كبري بالصالة المغطاة للإعلان عن انطلاق المبادرة، قدمت خلالها كلية التربية الرياضية، عددًا من العروض الفنية، شملت عرضًا يحمل عنوان "زهرات المستقبل" من تصميم د. منال أحمد، وتدريب كابتن مروة القاضي، ومنار علاء، ومي محمد، يجسد الأمل والعزيمة والإبداع، إلى جانب العرض الصعيدي بإشراف د. وفاء علي، وعرض بلغة الإشارة قدمته كلية التربية للطفولة المبكرة بإشراف د. وفاء راوي عميد الكلية، ود. غادة فرغل وكيل الكلية منسق الأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن هذا النوع من الفعاليات لا يقتصر على الاحتفال، بل يحمل رسالة قوية عن أهمية تمكين الجميع، وتعزيز قيم المشاركة والمساواة في البيئة التعليمية، مشيراً إلى أن الجامعة تُكرّس جهودها لتفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" التي تُجسّد التزام القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحقوق الطلاب من ذوي الإعاقة، وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور في نشر ثقافة الدمج والمساواة، وتعزيز الدور المجتمعي للجامعات داخل الأقاليم.

خلال كلمتها عبرت الطالبة آلاء عصام بكلية الحقوق ممثلة عن الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، عن فخر ذوي الهمم بكونهم صُنّاع الحلم وشركاء النجاح داخل جامعة المنيا، مؤكدةً أن هذا اليوم هو نقطة انطلاق جديدة نحو غدٍ أكثر قوةً وعدلًا، قائلة "أننا لا نبحث عن التمكين، فنحن التمكين ذاته، وأن الإعاقة لم تكن يومًا حاجزًا أمام تحقيق النجاح".

كما وجهت آلاء عصام الشكر لقيادة الجامعة، لدعمها الدائم وإيمانها بقدراتنا علي الإصرار، مؤكدةً أن طاقات ذوى الهمم تستحق الفرصة، ومقدمة الشكر إلي كل من قدم لهم دعمًا أو كلمة طيبة أو ابتسامة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.