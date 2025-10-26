قبل افتتاح مركزة الطبي .. وفاة طبيب تعرض لأزمه قلبية مفاجئة بمغاغة بالمنيا

توفي الطبيب حسن محمد العلوي استشاري النساء والتوليد بمركز مغاغه شمال المنيا إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء نومه، وذلك بعد إعلانه عن الاستعداد لافتتاح مركزة الطبي خلال الفترة المقبلة.

وقال أهالي مغاغه، ان الطبيب الشاب رحل ، لكن ذكراه بقيت بين مرضاه الذين بكوه كأحد أبنائهم، وبين زملائه الذين وصفوه بأنه بأنه طبيب استثنائي، فكان دائما يساعد مرضاه الفقراء الذين وجدوا فيه طبيبًا وإنسانًا في الوقت نفسه، فلم يكن يرفض مريضًا، ولم يسأل يومًا عن المقابل، بل كان يرى في مهنته رسالة قبل أن تكون مهنة، ليستحق لقب "طبيب الغلابة".

ومن جانبها نعت نقابة أطباء محافظة المنيا الطبيب ودعا مجلس نقابة أطباء المنيا للطبيب الراحل بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.