أسماء المصابين الـ 18 في حادث انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا - قنا
ماذا قال الغزاوي عن انضمامه لقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
كانت راجعة من المدرسة.. مصرع طفلة صدمها أتوبيس في المنوفية
مفيش أبعاد طائفية.. الداخلية تحذر من استغلال خلاف عائلتين بسبب ارتباط شاب وفتاة
موعد ومكان عزاء شقيق فريدة سيف النصر
بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا
بيلنجهام يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة بالدوري الإسباني
الهلال السعودي يكشف عن تطورات علاج سالم الدوسري من الإصابة
إعلام إسرائيلي: إصابة 12 جنديا على حدود قطاع غزة
سيراميكا كليوباترا يهزم كهرباء الإسماعيلي ويتصدر الدوري المصري
إصابة 4 فلسطينيين في إطلاق نار من قوات الاحتلال بالضفة
مصطفى عماد: تقديم عرض فني أمام الرئيس حلم تحقق ومش محتاج حاجة تاني من الدنيا| خاص
محافظات

المنيا تحقق الترتيب الرابع على محافظات الجمهورية فى ملف التقنين

ايمن رياض

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، بالإتحادية برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، وبحضور محافظات الفيوم والسويس وقنا والقليوبية، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات استرداد أراضي الدولة والتقنين على مستوى الجمهورية.

وخلال الإجتماع، أعلنت اللجنة أن محافظة المنيا حققت نسبة إنجاز بلغت 90.6% في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، لتحقق بذلك المركز الرابع على مستوى الجمهورية في نسب الإنجاز، بإجمالي متحصلات مالية بلغت نحو 3.4 مليار جنيه.

وأشادت اللجنة بجهود محافظة المنيا في تنفيذ ملفات إزالة التعديات على أراضي الدولة وإنفاذ القانون، مشيرةً إلى أن المحافظة حققت نسبة تنفيذ بلغت 160% زيادة عن المستهدف، وهو ما يعكس الجدية في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على أملاكها.

وأوضحت اللجنة أن عدد الطلبات التي تم استردادها لعدم الجدية بلغ 4118 طلبًا، بإجمالي مساحة تُقدّر بنحو 275 ألف فدان، فيما بلغ عدد التعاقدات التي تم إنهاؤها 4315 عقدًا بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية.

وفي ختام الاجتماع، وجّهت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة الشكر لمحافظ المنيا اللواء عماد كدواني، واللواء أحمد جميل السكرتير المساعد والمسؤل عن ملف التقنين وجهاز أملاك الدولة بالمحافظة، على الجهد المتميز والإنجاز الواضح الذي تحقق في ملف إسترداد الأراضي، وطالب باقى المحافظات أن تسير على نفس خطى محافظة المنيا .

يذكر أن نسبة إنجاز محافظة المنيا في يوليو 2024 لم تتجاوز 18%، وبعد تضافر الجهود والعمل المستمر حققت هذا النجاح الكبير .

المنيا محافظ المنيا التقنين الأراضي

