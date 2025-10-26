محافظ المنيا: تمويل 843 مشروعًا من صندوق التنمية المحلية بإجمالي 12 مليون جنيه

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أنه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى نهاية أكتوبر الجاري، تم تمويل 843 مشروعًا من صندوق التنمية المحلية بإجمالي تمويل قدره 11 مليونًا و892 ألف جنيه، مما أسهم في توفير 843 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي تهدف إلى تعزيز فرص العمل للشباب والمرأة، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة بالمناطق الريفية في مختلف مراكز المحافظة.



وفي سياق متصل أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية تنفيذ لقاءات وندوات تثقيفية مع الشباب والطلاب، لمناقشة الظواهر والسلوكيات الطلابية السلبية والخاطئة، والعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة، من خلال برامج تنموية تستهدف تنمية مهارات الطلاب وتقويم سلوكياتهم وبناء شخصيتهم المتكاملة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

ونفذت إدارة الشباب والطلاب بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، سلسلة من اللقاءات استهدفت نحو 300 من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والإعلاميين التربويين بالمدارس، بهدف مناقشة أبرز الظواهر والسلوكيات السلبية التي بدأت تظهر بين الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، لما لها من تأثير مباشر على البيئة التعليمية وتطور الطالب نفسيًا وسلوكيًا.