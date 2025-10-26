قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير الهند لدى مصر: المتحف المصري الكبير إنجاز تاريخي ومعلم ثقافي عالمي
انخفاض أسعار الحج السياحي حتى 20 ألف جنيه في كل البرامج
عالمة مصريات فرنسية: المتحف المصري الكبير دعوة للعالم لاكتشاف ثراء الحضارة المصرية القديمة
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
محافظات

محافظ المنيا: نعمل على إعداد جيل واع من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة

ندوة توعوية وتثقيفية
ندوة توعوية وتثقيفية
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية تنفيذ لقاءات وندوات تثقيفية مع الشباب والطلاب، لمناقشة الظواهر والسلوكيات الطلابية السلبية والخاطئة، والعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة، من خلال برامج تنموية تستهدف تنمية مهارات الطلاب وتقويم سلوكياتهم وبناء شخصيتهم المتكاملة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

وفي هذا الإطار، نفذت إدارة الشباب والطلاب بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، سلسلة من اللقاءات استهدفت نحو 300 من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والإعلاميين التربويين بالمدارس، بهدف مناقشة أبرز الظواهر والسلوكيات السلبية التي بدأت تظهر بين الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، لما لها من تأثير مباشر على البيئة التعليمية وتطور الطالب نفسيًا وسلوكيًا.

وتناولت اللقاءات عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها التنمر المدرسي، والابتزاز الإلكتروني للفتيات، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومخاطر التدخين والإدمان وتعاطي المواد المخدرة، مع التأكيد على دور الأخصائيين في رصد هذه الحالات مبكرًا وتقديم الدعم النفسي والتربوي اللازم للطلاب، وتعزيز أساليب الإرشاد والتوجيه السليم، بما يضمن التعامل مع مشكلات الطلاب بمرونة واحترافية.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن برنامج متكامل يجري تنفيذه تدريجيًا بالتعاون مع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، ويستمر طوال العام الدراسي، بهدف تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية بين الطلاب، وخلق بيئة تعليمية صحية وآمنة تساعد على تنمية شخصية الطالب المتوازنة والواعية والقادرة على الإبداع والمشاركة المجتمعية الفعالة.

