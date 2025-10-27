أحمد موسى يطالب بعرض احتفالية المتحف المصري الكبير أمام السفارات وفي ميادين مصر الكبرى

دعا الإعلامي أحمد موسى إلى نقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير إلى كل مكان داخل مصر وخارجها، حتى يشهد العالم بأسره عظمة هذا الحدث التاريخي.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، ناشد موسى السفارات المصرية في مختلف دول العالم بعرض الاحتفالية عبر شاشات ضخمة أمام مقارها، حتى يتابعها المصريون في الخارج والجاليات الأجنبية.

كما وجه نداءً إلى المحافظين بضرورة توفير شاشات عرض في المحافظات والميادين العامة، مثل ميدان مصطفى محمود والتحرير، لنقل الحدث على الهواء مباشرة، مؤكدًا أن الاحتفال لا يخص القاهرة وحدها، بل هو عيد لكل المصريين.

وقال موسى في حديثه: «عايزين نوري العالم الهدية اللي مصر بتقدمها له.. المتحف المصري الكبير مش مجرد مبنى، ده رسالة حضارة وسلام من مصر للعالم كله».