الهباش: لا نريد تكرار حالة الانقسام فى المشهد الفلسطينى ولا فصل قطاع غزة

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطينى هو من يصدر القرار وهو من يختار رئيس اللجنة المسؤولة عن إدارة شئون غزة فى المرحلة المقبلة، ولا يزال الأمر معلق ويحتاج للمزيد من المشورات.

وقال محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن نحن لا نريد تكرير حالة الإنقسام فى المشهد الفلسطينى، ولا نريد فصل قطاع غزة لا إداريا ولا سياسيا.

وتابع مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، أنه قدمنا بلجنة تكون مرتبطة بالسلطة الفلسطينية ودولة فلسطين، مؤكدا أن هذه الرئيس الفلسطينى محمود عباس وهو صاحب الصلاحية والحق فى أن يختار من يشاء، ولا يوجد حتى الآن توافق على الأسماء، وكلها مجرد أنباء وأخبار وتسريبات.